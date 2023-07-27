Medium Adult
Сухий корм для собак
Медіум Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 12 місяців до 7 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
4 kg
15 kg
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Адаптований розмір крокет
Cтимулює до розгризання
Підтримання м'язової маси
Сприяє підтриманню м’язової маси завдяки адаптованому вмісту високоякісного протеїну.
Природні захисні сили організму
Допомагає підтримувати природні захисні сили організму, завдяки комплексу вітамінів (в т. ч. вітаміни С та Е) та пребіотикам.
Підтримання оптимального здоров'я
Містить високоперетравні нутрієнти для максимального засвоєння.
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
Дегідратовані протеїни свійської птиці, пшениця, кукурудзяне борошно, пшеничне борошно, кукурудза, гідролізовані протеїни тваринного походження, тваринні жири, дегідратовані протеїни яловичини та свинини, ячмінь, кукурудзяний глютен, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджові продукти, риб’ячий жир, дріжджі (джерело мананоолігосахаридів), олія водоростей роду шизохітріум.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A – 16 000 MO; вітамін D3 – 1 000 MO; вітамін C – 120 мг; вітамін E – 500 мг; залiзо (3b103) – 35 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,5 мг; мiдь (3b405, 3b406) – 11 мг; марганець (3b502, 3b504) – 46 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 129 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,09 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 9,5%; сирий протеїн – 25%; сирий жир – 14%; сира клітковина – 1,6%; сира зола – 6,2%; безазотисті екстрактивні речовини – 43,7%.