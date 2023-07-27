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Medium Adult

Medium Adult

Сухий корм для собак

Медіум Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 12 місяців до 7 років

Наявні розміри

4 kg

15 kg

Яка порція правильна?
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ

Адаптований розмір крокет

Cтимулює до розгризання

Підтримання м'язової маси

Сприяє підтриманню м’язової маси завдяки адаптованому вмісту високоякісного протеїну.

Природні захисні сили організму

Допомагає підтримувати природні захисні сили організму, завдяки комплексу вітамінів (в т. ч. вітаміни С та Е) та пребіотикам.

Підтримання оптимального здоров'я

Містить високоперетравні нутрієнти для максимального засвоєння.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ