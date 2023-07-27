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Mini Adult

Mini Adult

Вологий корм для собак

Міні Едалт соус. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 10 місяців до 12 років

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Здоров'я травної системи

Підтримує здоров'я травної системи та баланс кишкової флори.

Адаптована калорійність

Допомагає підтримувати оптимальну вагу у собак малих порід.

Здоров’я шерсті

Містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р