Mini Adult
Вологий корм для собак
Міні Едалт соус. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 10 місяців до 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Здоров'я травної системи
Підтримує здоров'я травної системи та баланс кишкової флори.
Адаптована калорійність
Допомагає підтримувати оптимальну вагу у собак малих порід.
Здоров’я шерсті
Містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 150 MO; E1 (залiзо) - 6,5 мг; E2 (йод) - 0,2 мг; E4 (мiдь) - 1,7 мг; E5 (марганець) - 2 мг; E6 (цинк) - 20 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 7,5%; сирий жир - 5,5%; сира зола - 1,6%; сира клітковина - 1,1%; вологість - 81%; ЕПК/ДГК - 0,115%.
|Вага
|Пауч
|1 пауч + сухий корм
|2 кг
|2+1/4
|27 г
|4 кг
|4
|58 г
|5 кг
|4+1/2
|73 г
|6 кг
|5+1/4
|86 г
|8 кг
|6+1/2
|112 г
|10 кг
|7+3/4
|136 г