Mini Ageing

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ (АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ)

Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 8%; Сирий жир - 5,5%; Сира клітковина - 1,1%; Сира зола - 1,3%; Безазотисті екстрактивні речовини - 4,1%. ** Інформація про інгредієнти та нутрієнтний склад на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт є безпосередньо на упаковці.