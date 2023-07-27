Mini Ageing
Вологий корм для собак
Міні Ейджинг 12+. Повнораціонний вологий корм для собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Підтримання здоров’я у зрілому віці
Раціон допомагає підтримувати здоров’я нирок у старіючих собак малих порід завдяки адаптованому вмісту фосфору.
Здоров’я нирок
Adapted phosphorus content to help support a healthy renal system.
Якість шерсті
Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати якість шерсті. Збагачений ЕПК і ДГК
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, екстракти рослинних протеїнів, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі, овочі, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): вітамін D3 – 200 МО; E1 (залізо) – 6 мг; E2 (йод) – 0,24 мг; E4 (мідь) – 1,9 мг; E5 (марганець) – 2 мг; E6 (цинк) – 20 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 8%; Сирий жир - 5,5%; Сира клітковина - 1,1%; Сира зола - 1,3%; Безазотисті екстрактивні речовини - 4,1%. ** Інформація про інгредієнти та нутрієнтний склад на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт є безпосередньо на упаковці.
|Вага собаки
|Лише вологий корм (паучі)
|Вологий + сухий корм
|2 кг
|2+1/4
|1 пауч + 26 г
|4 кг
|3+3/4
|1 пауч + 59 г
|5 кг
|4+1/2
|1 пауч + 74 г
|6 кг
|5
|1 пауч + 88 г
|8 кг
|6+1/4
|1 пауч + 115 г
|10 кг
|7+1/2
|1 пауч + 140 г
|* Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.