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Mini Ageing

Mini Ageing

Вологий корм для собак

Міні Ейджинг 12+. Повнораціонний вологий корм для собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 12 років

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Підтримання здоров’я у зрілому віці

Раціон допомагає підтримувати здоров’я нирок у старіючих собак малих порід завдяки адаптованому вмісту фосфору.

Здоров’я нирок

Adapted phosphorus content to help support a healthy renal system.

Якість шерсті

Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати якість шерсті. Збагачений ЕПК і ДГК

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р