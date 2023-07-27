Medium Puppy
Сухий корм для собак
Медіум Паппі. Повнораціонний сухий корм для собак середніх розмірів віком від 2 до 12 місяців (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг)
Наявні розміри
Яка порція правильна?
4 kg
15 kg
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (МОС) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, кукурудза, пшеничний глютен* , буряковий жом, дегідратовані протеїни свинини* , кукурудзяний глютен, рис, пшеничне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, пшениця, кукурудзяне борошно, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджові продукти, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду Шізохітріум (джерело ДГК), cік Юкки Шидигера, борошно чорнобривців прямостоячих
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 15500 MO; вітамін D3 - 1000 MO; залiзо (3b103) - 38 мг; йод (3b201, 3b202) - 3,8 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 12 мг; марганець (3b502, 3b504) - 50 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 132 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,06 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналитические компоненты:вологість – 8%; сирий протеїн – 32%; сирий жир – 20,4%; сира зола – 8,3%; сира клітковина – 1,6%; Безазотисті екстрактивні речовини – 30,1%.
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Тільки крокети
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|11кг
|154г
|181г
|193г
|196г
|196г
|177г
|159г
|142г
|140г
|139г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|12кг
|164г
|193г
|206г
|209г
|209г
|189г
|169г
|151г
|150г
|148г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|14кг
|183г
|215г
|231г
|235г
|235г
|218г
|203г
|186г
|169г
|167г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|15кг
|193г
|227г
|244г
|248г
|248г
|230г
|214г
|196г
|178г
|176г
|176г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|16кг
|201г
|237г
|255г
|260г
|260г
|242г
|225г
|206г
|187г
|185г
|184г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|18кг
|216г
|258г
|278г
|284г
|284г
|264г
|246г
|225г
|204г
|202г
|201г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|20кг
|232г
|279г
|301г
|308г
|308г
|287г
|267г
|244г
|222г
|220г
|218г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|22кг
|236г
|287г
|310г
|323г
|331г
|328г
|297г
|267г
|238г
|236г
|235г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|24кг
|241г
|295г
|319г
|338г
|354г
|351г
|318г
|286г
|255г
|253г
|251г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|25кг
|243г
|299г
|324г
|346г
|365г
|363г
|329г
|295г
|263г
|261г
|260г
|258г
|258г
|Сухий корм + вологий
|Вологий корм
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віціц
|Пауч 140г Медіум Паппі
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|11кг
|1
|119г
|146г
|158г
|161г
|160г
|142г
|123г
|106г
|105г
|103г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|12кг
|1
|128г
|157г
|170г
|174г
|173г
|154г
|134г
|116г
|114г
|113г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|14кг
|1
|148г
|180г
|196г
|200г
|200г
|183г
|167г
|150г
|133г
|132г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|15кг
|1
|157г
|191г
|208г
|213г
|213г
|195г
|179г
|161г
|143г
|141г
|140г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|16кг
|1
|165г
|202г
|220г
|225г
|225г
|206г
|190г
|170г
|152г
|150г
|149г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|18кг
|1
|181г
|223г
|242г
|249г
|249г
|229г
|211г
|190г
|169г
|167г
|166г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|20кг
|1
|197г
|244г
|265г
|273г
|273г
|252г
|232г
|209г
|186г
|184г
|182г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|22кг
|1
|201г
|252г
|274г
|288г
|295г
|293г
|262г
|232г
|203г
|201г
|199г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|24кг
|1
|205г
|260г
|284г
|303г
|318г
|316г
|283г
|250г
|220г
|218г
|216г
|Медіум Едалт
|Медіум Едалт
|25кг
|1
|208г
|264г
|289г
|310г
|329г
|327г
|293г
|260г
|228г
|226г
|224г
|222г
|222г