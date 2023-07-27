X-small Puppy
Вологий корм для собак
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
М’яка текстура для цуценят
Оптимальний розмір шматочків, їх текстура та смаковий профіль для цуценят мініатюрних розмірів.
Розвиток мозку
Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
м’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, олії та жири, мінеральні речовини, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 150 МО; залiзо (3b103) - 5 мг; йод (3b202) - 0,3 мг; мiдь (3b405, 3b406): 2,4 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 1,6 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 16 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
Аналітичні компоненти: вологість – 79,2%; сирий протеїн – 8%; сирий жир – 6%; сира зола – 1,9%; сира клітковина – 1%; Безазотисті екстрактивні речовини – 3,9%.