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X-small Puppy

X-small Puppy

Вологий корм для собак

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

М’яка текстура для цуценят

Оптимальний розмір шматочків, їх текстура та смаковий профіль для цуценят мініатюрних розмірів.

Розвиток мозку

Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р