Rottweiler Adult
Сухий корм для собак
Ротвейлер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи ротвейлер віком від 18 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
12kg
Здоров’я серця
Раціон містить специфічні нутрієнти, що допомагають підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином та ЕПК і ДГК.
Оптимальна м'язова маса
ROTTWEILER ADULT сприяє підтриманню м'язової маси завдяки адаптованому вмісту білка. Раціон також містить L- карнітин.
Здоров’я кісток і суглобів
Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.
Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи молосів
Крокета спеціально розроблена для полегшення захоплення ротвейлером та для стимулювання його до розгризання.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, ізолят рослинних протеїнів*, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, риб’ячий жир, буряковий жом, соєва олія, мінеральні речовини, дегідратований томат, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки ( на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 28 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 59 мг; E2 (йод) - 5,2 мг; E4 (мiдь) - 14 мг; E5 (марганець) - 66 мг; E6 (цинк) - 138 мг; E8 (селен) - 0,16 мг; L-карнітин - 830 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26,0%; сирий жир - 20,0%; сира зола - 6,4%; сира клітковина - 2,5%; на 1 кг: ЕПК + ДГК - 5 г; таурин (загальний) - 2,5 г.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага собаки
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|40 кг
|375 г (4)
|494 г (5+2/8)
|572 г (6+1/8)
|42 кг
|389 г (4+18)
|512 г (5+4/8)
|594 г (6+3/8)
|44 кг
|403 г (4+2/8)
|530 г (5+5/8)
|615 г (6+5/8)
|46 кг
|417 г (4+4/8)
|548 г (5+7/8)
|636 г (6+6/8)
|48 кг
|430 г (4+5/8)
|566 г (6)
|657 г (7)
|50 кг
|444 г (4+6/8)
|584 г (6+2/8)
|677 г (7+2/8)
|52 кг
|457 г (4+7/8)
|601 г (6+3/8)
|697 г (7+4/8)
|54 кг
|470 г (5)
|618 г (6+5/8)
|717 г (7+5/8)
|56 кг
|483 г (5+1/8)
|636 г (6+6/8)
|737 г (7+7/8)
|58 кг
|496 г (5+2/8)
|653 г (7)
|757 г (8+1/8)
|мірний стакан 240 мл - 94 г