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Rottweiler Adult

Rottweiler Adult

Сухий корм для собак

Ротвейлер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи ротвейлер віком від 18 місяців

Наявні розміри

12kg

Яка порція правильна?

Здоров’я серця

Раціон містить специфічні нутрієнти, що допомагають підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином та ЕПК і ДГК.

Оптимальна м'язова маса

ROTTWEILER ADULT сприяє підтриманню м'язової маси завдяки адаптованому вмісту білка. Раціон також містить L- карнітин.

Здоров’я кісток і суглобів

Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.

Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи молосів

Крокета спеціально розроблена для полегшення захоплення ротвейлером та для стимулювання його до розгризання.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р