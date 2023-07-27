Yorkshire Terrier
Вологий корм для собак
Йоркшир Тер'єр Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак породи йоркширський тер’єр віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Здоров’я шерсті
Сприяє підтриманню здоров'я довгої шерсті йоркширського тер'єра завдяки ексклюзивному комплексу поживних речовин.
Висока смакова привабливість
Допомагає задовольнити апетит йоркширського тер'єра.
Оптимальна консистенція випорожнень
Допомагає підтримувати здоров'я травної системи.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, продукти рослинного походження, злакові, мінеральні речовини, олії та жири, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 190 ME; залізо - 9 мг; йод - 0,3 мг; мідь - 2,2 мг; марганець - 2,7 мг; цинк - 27 мг; технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2,2 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 8,5%; сирий жир - 6%; сира зола - 2,2%; сира клітковина - 1,6%; вологість - 78%.
|Вага дорослого собаки (кг)
|2
|3
|4
|пауч (1=85г)
|2
|3
|3+1/2
|пауч + сухий корм YORKSHIRE TERRIER ADULT
|1/2 пауча + 35 г
|1/2 пауча + 52 г
|1/2 пауча + 67 г