Diabetic Special Low Carbohydrate

Показання Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9 Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії Протипоказання Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ DIABETIC рекомендується застосовувати як ветеринарну дієту для пацієнтів з діагностованим цукровим діабетом, поки не буде досягнуто контролю клінічних ознак та гіперглікемії. Увага! При годуванні раціоном DIABETIC у собак значно підвищується чутливість до інсуліну. На початку застосування дієти рекомендується контролювати рівень глюкози в крові для корекції дози інсуліну. Перед початком та/або продовженням використання дієти потрібна консультація ветеринарного лікаря. Початковий курс вживання сухого корму DIABETIC: 6 місяців. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.