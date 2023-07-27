Diabetic Special Low Carbohydrate
Вологий корм для собак
ДІБЕТІК СПЕШЛ ЛОУ КАРБОХАЙДРЕЙТ (ПАШТЕТ) — повнораціонний дієтичний корм для собак, призначений для регулювання надходження глюкози (цукровий діабет). Низький рівень моно- та дисахаридів.
Наявні розміри
1 x 410 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Показання Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9 Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії Протипоказання Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ DIABETIC рекомендується застосовувати як ветеринарну дієту для пацієнтів з діагностованим цукровим діабетом, поки не буде досягнуто контролю клінічних ознак та гіперглікемії. Увага! При годуванні раціоном DIABETIC у собак значно підвищується чутливість до інсуліну. На початку застосування дієти рекомендується контролювати рівень глюкози в крові для корекції дози інсуліну. Перед початком та/або продовженням використання дієти потрібна консультація ветеринарного лікаря. Початковий курс вживання сухого корму DIABETIC: 6 місяців. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.
Контроль рівня глюкози
Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у собак із цукровим діабетом.
Високий вміст білка
Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для собак із цукровим діабетом).
Низький рівень крохмалю
Формула зі зниженим вмістом крохмалю
|Вага
|Недостататня вага (г)
|Банка
|Нормальна вага (г)
|Банка
|Зайва вага вес
|Банка
|2
|257
|3/4
|226
|2/4
|195
|2/4
|4
|432
|1
|380
|1
|328
|3/4
|6
|585
|1+2/4
|515
|1+1/4
|445
|1
|8
|726
|1+3/4
|639
|1+2/4
|552
|1+1/4
|10
|858
|2
|755
|1+3/4
|652
|1+2/4
|15
|1163
|2+3/4
|1024
|2+2/4
|884
|2+1/4
|20
|1443
|3+2/4
|1270
|3
|1097
|2+3/4
|25
|1706
|4+1/4
|1502
|3+3/4
|1297
|3+1/4
|30
|1956
|4+3/4
|1722
|4+1/4
|1487
|3+3/4
|35
|2196
|5+1/4
|1933
|4+3/4
|1669
|4
|40
|2428
|6
|2136
|5+1/4
|1845
|4+2/4
|45
|2652
|6+2/4
|2334
|5+3/4
|2015
|5
|50
|2870
|7
|2525
|6+1/4
|2181
|5+1/4
|55
|3082
|7+2/4
|2713
|6+2/4
|2343
|5+3/4
|60
|3290
|8
|2895
|7
|2501
|6
|70
|3694
|9
|3250
|8
|2807
|6+3/4
|80
|4083
|10
|3593
|8+3/4
|3103
|7+2/4