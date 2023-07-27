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Diabetic Special Low Carbohydrate

Diabetic Special Low Carbohydrate

Вологий корм для собак

ДІБЕТІК СПЕШЛ ЛОУ КАРБОХАЙДРЕЙТ (ПАШТЕТ) — повнораціонний дієтичний корм для собак, призначений для регулювання надходження глюкози (цукровий діабет). Низький рівень моно- та дисахаридів.

Наявні розміри

1 x 410 g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Показання Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9 Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії Протипоказання Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ DIABETIC рекомендується застосовувати як ветеринарну дієту для пацієнтів з діагностованим цукровим діабетом, поки не буде досягнуто контролю клінічних ознак та гіперглікемії. Увага! При годуванні раціоном DIABETIC у собак значно підвищується чутливість до інсуліну. На початку застосування дієти рекомендується контролювати рівень глюкози в крові для корекції дози інсуліну. Перед початком та/або продовженням використання дієти потрібна консультація ветеринарного лікаря. Початковий курс вживання сухого корму DIABETIC: 6 місяців. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.

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ПЕРЕВАГИ

Контроль рівня глюкози

Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у собак із цукровим діабетом.

Високий вміст білка

Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для собак із цукровим діабетом).

Низький рівень крохмалю

Формула зі зниженим вмістом крохмалю

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ