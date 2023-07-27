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Mobility C2P+

Mobility C2P+

Сухий корм для собак

Повнораціонний спеціальний корм для собак при захворюваннях опорно-рухового апарату

Наявні розміри

2kg

12kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Комплекс для підтримання здоров'я суглобів

Екстракт новозеландської зеленогубої мідії для підтримання здоров’я суглобів.

Омега-3

Збагачений омега-3 жирними кислотами для підтримання здоров’я суглобів.

Помірна калорійність

Суглоби піддаються додатковому навантаженню, коли собаки мають зайву вагу. Помірний вміст калорій для здоров’я суглобів та підтримання оптимальної маси тіла.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Mobility C2P+ Canine — це спеціальний раціон для собак. Рекомендується при захворюваннях опорно-рухового апарату. Показання: Допомогає зберегти рухливість; Допомогає підтримувати суглоби після ортопедичної операції або травми; Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р