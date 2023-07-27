Mobility C2P+
Сухий корм для собак
Повнораціонний спеціальний корм для собак при захворюваннях опорно-рухового апарату
Наявні розміри
2kg
12kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Комплекс для підтримання здоров'я суглобів
Екстракт новозеландської зеленогубої мідії для підтримання здоров’я суглобів.
Омега-3
Збагачений омега-3 жирними кислотами для підтримання здоров’я суглобів.
Помірна калорійність
Суглоби піддаються додатковому навантаженню, коли собаки мають зайву вагу. Помірний вміст калорій для здоров’я суглобів та підтримання оптимальної маси тіла.
|Вага у дорослому віці
|Недостатня вага
|Нормальна вага
|Зайва вага
|Вага собаки
|грам
|м.с
|грам
|м.с
|грам
|м.с
|2
|51
|4/8
|44
|4/8
|37
|3/8
|4
|86
|7/8
|75
|6/8
|63
|5/8
|6
|117
|1+2/8
|101
|1+1/8
|85
|7/8
|8
|145
|1+4/8
|126
|1+3/8
|106
|1+1/8
|10
|172
|1+7/8
|148
|1+5/8
|125
|1+3/8
|15
|233
|2+4/8
|201
|2+1/8
|169
|1+6/8
|20
|289
|3+1/8
|250
|2+5/8
|210
|2+2/8
|25
|342
|3+5/8
|295
|3+1/8
|249
|2+5/8
|30
|392
|4+2/8
|338
|3+5/8
|285
|3
|35
|440
|4+6/8
|380
|4
|320
|3+3/8
|40
|486
|5+2/8
|420
|4+4/8
|354
|3+6/8
|45
|531
|5+5/8
|459
|4+7/8
|386
|4+1/8
|50
|575
|6+1/8
|496
|5+2/8
|418
|4+4/8
|55
|617
|6+5/8
|533
|5+6/8
|449
|4+6/8
|60
|659
|7
|569
|6+1/8
|479
|5+1/8
|70
|740
|7+7/8
|639
|6+7/8
|538
|5+6/8
|80
|818
|8+6/8
|706
|7+4/6
|595
|6+3/8
|*м.с. - мірні стакани
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Mobility C2P+ Canine — це спеціальний раціон для собак. Рекомендується при захворюваннях опорно-рухового апарату. Показання: Допомогає зберегти рухливість; Допомогає підтримувати суглоби після ортопедичної операції або травми; Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.