NEUTERED ADULT
Вологий корм для собак
Ньютеред Едалт. Повнораціонний дієтичний корм для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак усіх розмірів - віком від 12 місяців.
Наявні розміри
1 x 100g
12 x 100g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Оптимальна вага
Адаптована формула та рівень калорій допомагають собакам підтримувати оптимальну Вагу. Завдяки комбінації різних типів клітковини подовжує відчуття ситості тварини.
Здоров’я системи травлення
Високозасвоювана формула з пребіотиками для підтримки здорового травлення.
Шкіра та шерсть
Містить нутрієнти, які підтримують ріст шерсті та її блиск.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
NEUTERED ADULT — Повнораціонний дієтичний корм для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак усіх розмірів - віком від 12 місяців. Показання: Стерилізовані/кастровані собаки усіх розмірів віком від 12 місяців; Схильність до набору зайвої ваги або чутливості шкіри. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.