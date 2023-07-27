ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

NEUTERED ADULT — Повнораціонний дієтичний корм для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак усіх розмірів - віком від 12 місяців. Показання: Стерилізовані/кастровані собаки усіх розмірів віком від 12 місяців; Схильність до набору зайвої ваги або чутливості шкіри. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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