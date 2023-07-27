Skin Support
Сухий корм для собак
Скін Супорт Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при дерматозах та випадінні шерсті
Наявні розміри
Яка порція правильна?
2kg
7kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання здоров’я шкіри
Комплекс нутрієнтів, що допомагають підтримувати природні захисні сили організму та процеси відновлення (регенерації) шкіри.
Бар’єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар’єр шкіри.
ДГК/ЕПК
Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров’я системи травлення та шкіри.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічної дії, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, гідролізат білків тваринного походження, тваринні жири, рослинна клітковина, риб’ячий жир, мінеральні речовини, буряковий жом, соєва олія, екстракт алое вера (0,06%), олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 29 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; вітамін C - 280 мг; E1 (залiзо) - 39 мг; E2 (йод) - 3,9 мг; E4 (мiдь) - 12 мг; E5 (марганець) - 51 мг; E6 (цинк) - 129 мг; E8 (селен) - 0,08 мг; Екстракт куркуміна - 4,4 г. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти.Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 23,0%; сирий жир -15,0%; сира зола - 8,1%; сира клітковина - 3,4%; на 1 кг: незамінні жирні кислоти (лінолева кислота) - 30,4 г; ЕПК/ДГК - 6,0 г; омега-3 жирні кислоти - 12,0 г; Oмега-6 жирні кислоти - 33,5 г; таурин - 1,8 г.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|57
|5/8
|51
|4/8
|44
|3/8
|4
|97
|1
|85
|7/8
|73
|6/8
|6
|131
|1+2/8
|107
|1+1/8
|93
|1
|8
|163
|1+5/8
|1143
|1+3/8
|124
|1+2/8
|10
|192
|1+7/8
|169
|1+5/8
|146
|1+4/8
|15
|260
|2+5/8
|229
|2+2/8
|198
|2
|20
|323
|3+2/8
|284
|2+7/8
|246
|2+4/8
|25
|382
|3+6/8
|336
|3+3/8
|290
|2+7/8
|30
|438
|4+3/8
|385
|3+7/8
|333
|3+2/8
|35
|492
|4+7/8
|433
|4+2/8
|374
|3+6/8
|40
|543
|5+3/8
|478
|4+6/8
|413
|4+1/8
|45
|594
|5+7/8
|522
|5+1/8
|451
|4+4/8
|50
|642
|6+3/8
|565
|5+1/8
|488
|4+7/8
|55
|690
|6+7/8
|607
|6
|524
|5+4/8
|60
|736
|7+2/8
|648
|6+3/8
|560
|5+4/8
|70
|827
|8+2/8
|728
|7+2/8
|628
|6+1/4
|80
|914
|9+1/8
|804
|8
|695
|6+7/8