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Skin Support

Skin Support

Сухий корм для собак

Скін Супорт Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при дерматозах та випадінні шерсті

Наявні розміри

2kg

7kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання здоров’я шкіри

Комплекс нутрієнтів, що допомагають підтримувати природні захисні сили організму та процеси відновлення (регенерації) шкіри.

Бар’єрна функція шкіри

Формула допомагає підтримувати природний захисний бар’єр шкіри.

ДГК/ЕПК

Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров’я системи травлення та шкіри.

Комплекс антиоксидантів

Комплекс антиоксидантів синергічної дії, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р