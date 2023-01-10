Поява у будинку цуценяти німецької вівчарки — не лише радість, а й серйозна відповідальність. Після того як ви привели улюбленця до будинку, його необхідно виростити здоровим та щасливим. Вівчарка — активна тварина, для її виховання потрібно багато терпіння, дружелюбності та знань. Поговоримо, як зробити вибір цуценяти німецької вівчарки і як його доглядати.

Як вибрати цуценя німецької вівчарки

Вівчарки відрізняються витривалістю, силою та високим інтелектом. Важливо по можливості приділяти улюбленцю якнайбільше часу. Вівчарка потребує дресирування, фізичних навантажень для витрачання енергії. Якщо енергія залишається невитраченою, це може вплинути на поведінку тварини.



Як правильно вибрати цуценя німецької вівчарки? Визначтеся, для яких цілей ви заводите тварину. Для племінного розведення собак цієї породи, виставок, спорту, несення служби або просто хочете мати домашнього улюбленця.



Існує ряд загальних рекомендацій, як вибрати цуценя німецької вівчарки:

Вивчити родовід. Здорові чистокровні батьки — запорука здоров'я та стабільної психіки цуценяти.

Особисто оцінити умови утримання самиці та цуценят. Місце має бути чистим, сухим і теплим, з добротним будиночком (якщо будка розташована на вулиці у вольєрі), вигулом на відкритому повітрі (якщо собака мешкає у приміщенні).

Дізнайтесь, чим годують тварин. Збалансований раціон — одна з умов підтримки здоров'я улюбленця.

Поспостерігати за поведінкою суки та кобеля. Існує думка, що це дозволяє зрозуміти характер майбутнього цуценяти.



Поведінка

Зазвичай заводчики віддають цуценят віком близько 2 місяців. У цей час можна зрозуміти деякі особливості характеру тварини.



Ознаки страху чи невпевненості можуть свідчити про проблеми із соціалізацією. При спільній грі є можливість виявити реакції, що вважаються запорукою успішного дресирування цуценяти німецької вівчарки: зацікавленість у пошуку, здатність до концентрації, впевненість у діях.

Зовнішній вигляд

Майбутній улюбленець має бути міцним, але при цьому легким і рухливим. Зверніть увагу на зовнішній вигляд тварини:

ножицеподібний прикус;

відсутність рудиментарних пальців;

рівний опущений вниз хвіст;

розташовані під корпусом ліктьові суглоби;

пропорційна рельєфна голова;

компактне тіло з подовженою грудною кліткою;

опущені в мошонку сім'яники у кобеля (у цуценят старшого віку);

рівні міцні кінцівки із вираженими кутами суглобів.

Про гарне здоров'я також свідчать блискуча шерсть, що щільно прилягає до тіла, чисті очі і вуха, рівні міцні кігті.

Утримання цуценяти німецької вівчарки

Перед прийняттям рішення завести цуценя німецької вівчарки, рекомендується проконсультуватися із заводчиком, ветеринарним лікарем та кінологом. Фахівці розкажуть про особливості породи та нюанси утримання.



Часто німецьких вівчарок радять утримувати у вольєрі із металевою сіткою у дворі приватного будинку. У цьому випадку оптимальні розміри вольєра — 6-10 кв. м, в ньому повинні розташовуватися поміст, навіс і утеплена непродувна будка з лежаком. Покриття у вольєрі має бути продуманим — у ньому не повинно бути волого та брудно у негоду. Якщо улюбленець житиме у квартирі, йому облаштовують лежанку у теплому просторому кутку без протягів.



Також для утримання тварини можуть знадобитися:

миски для води та їжі з нержавіючої сталі або нетоксичного пластику;

міцні іграшки з безпечних для здоров'я матеріалів, розміром більші за пащу собаки, щоб той не міг проковтнути їх;

нашийник та повідець;

гребінець для вичісування шерсті;

спеціальний шампунь;

кігтеріз.



Догляд за цуценям вівчарки

Доглядати за улюбленцем необхідно регулярно. Комплекс процедур може містити:

чищення вух;

чищення зубів;

обрізання кігтів за потреби;

купання;

вичісування.



Після курсу вакцинації із цуценям можна гуляти на вулиці, поступово збільшуючи час прогулянок.

Виховання та дресирування цуценяти німецької вівчарки

Виховання собаки — процес, що вимагає багато часу та зусиль. Потрібно привчити тварину до режиму дня, що містить годування, сон, прогулянки та тренування. Під час адаптації на новому місці цуценя може деякий час хвилюватися. Давайте йому максимальну кількість ласки та уваги. Так між вами встановиться психологічний контакт, без якого неможливий послух.



Один із найважливіших принципів, як правильно виховати цуценя німецької вівчарки, — навчити виконувати команди. Улюбленець потребує регулярних тренувань, тривалість яких поступово збільшується (починають зазвичай з 10-15 хвилин).



Базові команди, які має знати собака:до мене;

не можна;

поряд;

гуляти;

сидіти;

гратись.

Тварина повинна відгукуватися на свою кличку і бути в змозі періодично залишатися вдома без господаря якийсь час.



З якого віку дресирувати цуценя німецької вівчарки? Досвідчені кінологи розпочинають тренування практично відразу після переїзду тварини до нового дому. Приблизно в цей же час улюбленця привчають до намордника, повідця та нашийника.



Як навчити цуценя німецької вівчарки команд швидко та без конфліктів? Один із головних факторів — проводити навчання в ігровій формі, кожен успіх заохочувати похвалою та ласощами. Бити тварину та кричати не можна. Це викличе в улюбленця тільки злість і страх, зруйнує довіру та ускладнить спілкування. Починати навчати нової команди варто тільки після того, як цуценя твердо засвоїло поточну.



Не можна заохочувати непослух, йти на поступки та дозволяти тварині нав'язувати вам свою волю. Щоб відучити цуценя кусатися, зробіть таке:

не грайтеся з ним руками так, щоб йому доводилося кусати вас;

пропонуйте йому іграшку;

підбирайте улюбленцю різні іграшки, також враховуючи, що у нього змінюються молочні зуби.



Спочатку собака може ходити в туалет на підлогу, тому важливо знати, як привчити цуценя німецької вівчарки до лотка чи пелюшки. Для цього потрібно:

Поставити лоток у те місце, яке улюбленець вибрав для туалету.

Регулярно виводити тварину на прогулянку, заохочуючи її, коли вона випорожниться.

Коли собака навчиться терпіти, поступово прибрати пелюшку, підтягуючи її ближче й ближче до вхідних дверей.

Здоров'я

Також пам'ятайте, що не можна дозволяти стороннім гратися з цуценям, давати йому їжу та гладити його.

Німецькі вівчарки схильні до спадкових захворювань, серед яких:

Дисплазія кульшових та ліктьових суглобів — порушення функціональності суглобів. Може проявитися й у 4-6 місяців, і може й у старшому віці. У цьому випадку тварина кульгатиме. Також можливі вивихи та підвивихи кульшових суглобів. Щоб мінімізувати подібний ризик, при виборі цуценяти вимагайте у заводчика тести зі здоров'я, що робилися для батьків цуценяти.

Захворювання серцево-судинної системи. До них належать кардіоміопатія (збільшення серця) і погане згортання крові. Можливі симптоми: швидка стомлюваність, млявість.

Очні захворювання, наприклад, катаракта. Катаракта — помутніння кришталика ока — нерідко виникає при ядерному склерозі чи цукровому діабеті.

Неврологічні захворювання. Найпоширеніша з них, епілепсія, буває вродженою чи набутою. Перші симптоми можуть виникнути між 6 місяцями та 5 роками. Також вівчарка може страждати від дегенеративних захворювань спинного мозку, що виявляється між 5 та 14 роками. При цій хворобі порушується координація задніх лап.



Дуже важливо почати правильно і регулярно виконувати всі необхідні процедури. Як тільки ви стали власником улюбленця, відвідайте ветеринарного лікаря. Він допоможе скласти графік щеплень, розповість про нюанси харчування та догляду за твариною.

Кличка для цуценяти німецької вівчарки

Клички для цуценят німецької вівчарки, як і для собак будь-якої іншої породи, повинні бути звучними, бажано не довгими. Вівчарки асоціюються з інтелектом, хоробрістю та силою, тому їм прийнято давати гарні імена, керуючись такими параметрами:

Екзотичність. Вівчаркам часто дають іноземні прізвиська, наприклад Арно, Азор, Вальтер, Гертруда, Карен, Шульц, Герман. Популярністю. Улюбленця можна назвати на честь відомої персони або персонажа, наприклад, Тайсон, Стінг, Афіна, Ахіллес, Сакура, Нобель. Зовнішністю. Залежно від забарвлення шерсті, собакам дають імена Блек, Дарк (темний) та інші. Характером. Кличка може залежати від поведінки та звичок цуценяти (Голіаф, Буря, Гроза, Шериф, Принц, Тамерлан, Якудза, Елегант). Гарне звучання. Іноді господарі просто хочуть, щоб імʼя добре звучало, наприклад, Норд, Рубі, Фея, Бомонд, Цезар, Шах.

Кличка має стати для цуценяти першою в житті командою, на яку воно реагуватиме, розуміючи, що звертаються саме до нього.



Інформація про особливості вибору та виховання цуценяти німецької вівчарки може допомогти майбутнім господарям виростити щасливого та здорового улюбленця.