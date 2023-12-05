Купание котенка: как приучить котят к воде

Купание котят

Купание котенка не должно вызывать дискомфорт у участников процесса. Как правильно проводить процедуру, как часто, какие средства использовать и на что обратить внимание? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.





Для чего нужно мыть котенка

Отмершие волоски лучше всего удаляются во время купания. Процедура очень спасает в период линьки, избавляя владельцев от необходимости ежедневного вычесывания животного и более частых уборок в доме.

Во время мытья и по его завершению можно проводить и другие гигиенические процедуры. Например, чистить уши или протирать глаза.

После купания шерсть кошки выглядит ухоженной и блестящей.

Купание может быть лечебной процедурой в том случае, если у вашего питомца обнаружены блохи, клещи или грибковые инфекции.

С какого возраста можно купать котенка К этой процедуре животное нужно приучать как можно раньше. Некоторые заводчики моют котят британцев и других пород с первых месяцев жизни. Когда такой питомец попадает к новому владельцу, уход за ним не вызывает хлопот. Если же вы взяли котенка, который не привык к водным процедурам, начинайте приучать его к купанию после того, как завершиться его адаптация в новом доме.



Мыть животное в первые несколько недель жизни не стоит: контакт с водой и перепад температур могут негативно сказаться на его здоровье. Обычно с мытьем новорожденных котят отлично справляется кошка. Поэтому начинать купать котенка рекомендуется с двухмесячного возраста.

Как часто нужна эта процедура В период линьки котенка можно купать каждую неделю, в обычной ситуации достаточно одного раза в две недели. Кстати, некоторые кошки так любят купаться, что бегут в ванную, как только слышат, что там начинает течь вода. Не пресекайте такое желание питомца.



Если шерсть животного сильно загрязнена, например, котенок неаккуратно сходил в туалет или собрал на себя всю пыль, купание можно провести внепланово, также это следует делать, если у животного завелись паразиты.

При необходимости купать питомца чаще рекомендуется подобрать средство, которое не будет пересушивать кожу и шерсть.



Средства для купания В зоомагазинах представлен широкий ассортимент средств для мытья кошек. В основном это шампуни и кондиционеры, которые решают определенные задачи: усиливают окрас или увлажняют шерсть, удаляют серьезные загрязнения. При выборе учитывайте, что средство для купания котенка должно быть щадящим и подходить ему по возрасту.

У некоторых котят вода вызывает сильный страх, они дрожат и наотрез отказываются мыться. В таком случае используйте сухой шампунь. Он представляет собой пудру с абсорбирующими свойствами, которая втирается в шерсть и устраняет загрязнения и кожный жир. После нанесения ее нужно вычесать.



Однако пудра не может постоянно заменять традиционное купание. Поэтому после нескольких использований сухого шампуня попробуйте все же помыть котенка с водой.