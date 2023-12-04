Взяли котенка с улицы: что делать дальше
Подобрали котенка на улице - узнайте, что делать дальше: чем кормить, можно ли мыть и вести ли котенка к ветеринару.
Что делать, если вы взяли котенка с улицы
Если вы взяли котенка с улицы, главное, о чем стоит помнить, — здоровье этого животного может существенно отличаться от здоровья домашнего питомца. Поэтому ему необходимо обеспечить должный уход.
«Я подобрала котенка на улице. С чего начать?». Внимательно осмотрите место, где вы обнаружили беспризорное животное. Возможно, его мама поблизости. Если во время осмотра местности вы обнаружили коробок или мисочки с едой, скорее всего, кто-то уже ухаживает за котенком. Постарайтесь найти этого человека, уточните возраст животного и спросите о том, нужна ли ему дополнительная помощь в уходе за питомцем и осмотр у ветеринарного врача.
Если у вашего нового питомца нет язв, открытых ран, рвоты и расстройства пищеварения, это не повод откладывать визит к ветеринару. Врач поможет осмотреть питомца, измеряет температуру и порекомендует тактику обработки от паразитов, а также курс вакцинации.
Особенно это важно если в доме есть другие питомцы. Бездомные животные могут быть поражены кровососущими паразитами, глистными инвазиями и могут быть носителями вирусных заболеваний.
Если срочно показать нового питомца ветеринарному врачу не получается, изолируйте его от других животных. Не забывайте регулярно мыть руки, а для контакта с домашними питомцами используйте другую одежду и обувь, а не ту, что была на вас во время общения с подобранным животным.
Что делать с котенком, как только вы забрали его домой?
1. Для начала предложите котенку пищу и воду. Кормить найденыша можно влажным промышленным кормом из специализированных линеек для котят. Мусс с кусочками корма обладает специально разработанной текстурой и ароматом, что обязательно привлечет внимание животного.
Вы можете заметить у котенка повышенный аппетит, что вызвано периодом длительного недоедания во время проживания на улице. Но не нужно закармливать нового питомца! Кормите его регулярно небольшими порциями: такой режим питания поможет избежать расстройства пищеварительной системы.
2. Первое время не пытайтесь играть с котенком и не тискайте его. Животное находится в стрессе из-за смены обстановки, поэтому лучшее, что вы можете сделать, – это дать ему отдохнуть. Длительный сон питомца будет вполне оправдан. Бить тревогу стоит лишь, если котенок спит больше суток, не ест и ведет себя апатично. В этом случае покажите животное ветеринарному специалисту как можно скорее.
Котенок может забиться в дальний угол и шипеть. Не нужно его ругать или вытаскивать из укрытия – дайте ему привыкнуть к новой обстановке.
3. Если вы заметили на улице ухоженного и по всем признакам породистого котенка, скорее всего, он просто потерялся. Часто владельцы вешают на шею питомцев специальные медальоны с контактными данными – свяжитесь с хозяином по указанному телефону. Если такого адресника на котенке нет, сделайте фото животного и разместите объявления в социальных сетях. Возможно, котенка уже ищет обеспокоенный владелец. Также котенок может быть чипирован и ветеринарный врач со специальным сканером поможет проверить, есть ли такой питомец в базе.
Что дальше?
Обратитесь к ветеринарному врачу. Он составит календарь прививок и расскажет о профилактических мерах, которые необходимо провести.
Если животное долгое время пробыло на улице, будьте готовы к тому, что уход за ним может быть несколько хлопотным и затратным. Уличный котенок может отказываться ходить на лоток, агрессивно себя вести по отношению к другим домашним животным или домочадцам, избегать любого тактильного контакта.
Запаситесь терпением – питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к новому дому. Не старайтесь переделать его поведение как можно скорее – процесс адаптации должен пройти в максимально комфортном для животного темпе.
;
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей