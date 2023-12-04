Взяли котенка с улицы: что делать дальше

Что делать, если вы взяли котенка с улицы

Если вы взяли котенка с улицы, главное, о чем стоит помнить, — здоровье этого животного может существенно отличаться от здоровья домашнего питомца. Поэтому ему необходимо обеспечить должный уход.





«Я подобрала котенка на улице. С чего начать?». Внимательно осмотрите место, где вы обнаружили беспризорное животное. Возможно, его мама поблизости. Если во время осмотра местности вы обнаружили коробок или мисочки с едой, скорее всего, кто-то уже ухаживает за котенком. Постарайтесь найти этого человека, уточните возраст животного и спросите о том, нужна ли ему дополнительная помощь в уходе за питомцем и осмотр у ветеринарного врача.









Особенно это важно если в доме есть другие питомцы. Бездомные животные могут быть поражены кровососущими паразитами, глистными инвазиями и могут быть носителями вирусных заболеваний.



Что делать с котенком, как только вы забрали его домой? 1. Для начала предложите котенку пищу и воду. Кормить найденыша можно влажным промышленным кормом из специализированных линеек для котят. Мусс с кусочками корма обладает специально разработанной текстурой и ароматом, что обязательно привлечет внимание животного. Вы можете заметить у котенка повышенный аппетит, что вызвано периодом длительного недоедания во время проживания на улице. Но не нужно закармливать нового питомца! Кормите его регулярно небольшими порциями: такой режим питания поможет избежать расстройства пищеварительной системы. Если срочно показать нового питомца ветеринарному врачу не получается, изолируйте его от других животных. Не забывайте регулярно мыть руки, а для контакта с домашними питомцами используйте другую одежду и обувь, а не ту, что была на вас во время общения с подобранным животным. Если у вашего нового питомца нет язв, открытых ран, рвоты и расстройства пищеварения, это не повод откладывать визит к ветеринару. Врач поможет осмотреть питомца, измеряет температуру и порекомендует тактику обработки от паразитов, а также курс вакцинации.