Ageing 12+ Gravy

Ageing 12+ Gravy

влажный корм для котов

Эйджинг 12+ соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для стареющих кошек в возрасте от 12 лет

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Здоровье суставов: ЭПК/ДГК

Помогает поддерживать здоровье суставов благодаря высокому уровню жирных кислот ЭПК и ДГК.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Здоровье почек

Помогает поддерживать здоровье почек благодаря адаптированному уровню фосфора.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году