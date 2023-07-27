Ageing 12+ Gravy
Влажный корм для кошек
Эйджинг 12+ соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для стареющих кошек в возрасте от 12 лет
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Здоровье суставов: ЭПК/ДГК
Помогает поддерживать здоровье суставов благодаря высокому уровню жирных кислот ЭПК и ДГК.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Здоровье почек
Помогает поддерживать здоровье почек благодаря адаптированному уровню фосфора.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, экстракты растительных протеинов, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3: 300 MЕ, E1 (железо): 4 мг, E2 (йод): 0,34 мг, E4 (медь): 2,7 мг, E5 (марганец): 1,3 мг, E6 (цинк ): 13 мг.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Ageing 12+
|1 пауч+ 22 г
|1 пауч + 31 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г