Appetite Control Care Gravy
влажный корм для котов
Полнорационный влажный рацион для взрослых стерилизованнных/кастрированых котов в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к выпрашиванию корм
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Доказанная эффективность
Более 90% владельцев сообщили об уменьшении частоты выпрашивания корма после 4 недель кормления сухим рационом Royal Canin Appetite Control Care*.
Регулирование голода
Регулирование голода: поддерживает чувство сытости. Аппетит некоторых котов становится тяжело утолять. Сухой рацион Royal Canin Appetite Control* помагает уменьшить чувство голода благодаря содержанию специальной смеси разных типов клетчатки, удовлетворяя аппетит у котов, склонных к выпрашиванию корма, между кормлениями.
Контроль веса
Контроль веса: помагает ограничить риск набора лишнего веса. Рацион имеет умеренное содержание жира (12%)** и адаптированную калорийность**, которая помогает поддерживать оптимальную кондицию тела вашего кота. Также формула обогащена L-карнитином, который, как известно, принимает участие в метаболизме жиров.
|Вес кота (кг)
|Паучи
|Паучи + крокеты
|3
|2 + 1/2
|1 пауч + 31 г
|4
|3 + 1/2
|1 пауч + 43 г
|5
|4
|1 пауч + 53 г
|6
|4 + 1/2
|1 пауч + 63 г
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.