Appetite Control Care Gravy

ДОБАВКИ

Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 130 MO; железо (3b103) - 3 мг; йод (3b202) - 0,29 мг; медь (3b405, 3b406) - 2,3 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) - 0,9 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 9 мг. *Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.