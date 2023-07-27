Appetite Control Care Jelly

Контроль веса

Контроль веса: помагает ограничить риск набора лишнего веса. Рацион имеет умеренное содержание жира (12%)** и адаптированную калорийность**, которая помогает поддерживать оптимальную кондицию тела вашего кота. Также формула обогащена L-карнитином, который, как известно, принимает участие в метаболизме жиров. **По сравнению с высококачественным повседневным кормом.