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Appetite Control Care Jelly

Appetite Control Care Jelly

Влажный корм для кошек

Полнорационный влажный рацион для взрослых стерилизованнных/кастрированых котов в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к выпрашиванию корма

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Доказанная эффективность

Более 90% владельцев сообщили об уменьшении частоты выпрашивания корма после 4 недель кормления сухим рационом Royal Canin Appetite Control Care*.

Регулирование голода

Регулирование голода: поддреживает чувство сытости. Аппетит некоторых котов становится тяжело утолять. Сухой рацион Royal Canin Appetite Control* помагает уменьшить чувство голода благодаря содержанию специальной смеси разных типов клетчатки, удовлетворяя аппетит у котов, склонных к выпрашиванию корма, между кормлениями.

Контроль веса

Контроль веса: помагает ограничить риск набора лишнего веса. Рацион имеет умеренное содержание жира (12%)** и адаптированную калорийность**, которая помогает поддерживать оптимальную кондицию тела вашего кота. Также формула обогащена L-карнитином, который, как известно, принимает участие в метаболизме жиров.  **По сравнению с высококачественным повседневным кормом.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году