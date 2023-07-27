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Appetite Control Care Gravy

Appetite Control Care Gravy

Влажный корм для кошек

Доступные размеры

1 x 85g

Доказанная эффективность

Более 90% владельцев сообщили о контроле выпрашивания после 4-х недель кормления сухими и влажными рационами ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE.* * Внутреннее исследование Royal Canin.

Поддержание оптимального веса

Точно сбалансированная формула с адаптированным содержанием белка и жира для поддержания оптимального веса.

Помогает удовлетворить аппетит кошек

Благодаря содержанию влаги помогает удовлетворить аппетит кошек, склонных к выпрашиванию корма.

L-карнитин

Обогащен L-карнитином, который способствует жировому обмену.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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