Appetite Control Care Gravy
Влажный корм для кошек
Доступные размеры
1 x 85g
Доказанная эффективность
Более 90% владельцев сообщили о контроле выпрашивания после 4-х недель кормления сухими и влажными рационами ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE.* * Внутреннее исследование Royal Canin.
Поддержание оптимального веса
Точно сбалансированная формула с адаптированным содержанием белка и жира для поддержания оптимального веса.
Помогает удовлетворить аппетит кошек
Благодаря содержанию влаги помогает удовлетворить аппетит кошек, склонных к выпрашиванию корма.
L-карнитин
Обогащен L-карнитином, который способствует жировому обмену.
Мясо и субпродукты животного происхождения, крупы, субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных белков, минералы, дрожжи.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D 3 – 110 MO; железо (3b103) – 2 мг; йод (3b202) – 0,3 мг; медь (3b405, 3b406) – 2 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 0,7 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 7 мг.