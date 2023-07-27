Hair and Skin Care
Сухой корм для кошек
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
Поддержание здоровья кожи
Рацион разработан с целью поддержания здоровья кожи вашей кошки, блеска и качества шерсти.
Доказанная эффективность
Более 90% владельцев кошек отметили хорошее качество кожи и шерсти после 3-х недель кормления сухими и влажными рационами ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE. * Внутреннее исследование Royal Canin
дегидратированный белок из мяса домашней птицы, животные жиры, пшеничный глютен*, рис, растительное волокно, кукуруза, гидролизированные животные белки, пшеница, дрожжевые продукты, кукурузная мука, кукурузный глютен, минералы, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, масло огуречника. * Л. И.П . (L.I.P.) - белки, выбранные по принципу высокой усвояемости.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А – 31 500 МЕ; витамин D 3 – 800 МЕ; железо (3b103) – 28 мг; йод (3b201, 3b202) – 2,8 мг; медь (3b405, 3b406) – 9 мг; марганец (3b502, 3b504) – 37 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 131 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,04 мг. Антиоксиданты.