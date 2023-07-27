Instinctive Gravy
Влажный корм для кошек
Инстинктив соус. Полнорационный влажный корм для кошек в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Здоровье мочевыводелительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Поддержание оптимального веса
Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.
Мясо и субпродукты животного происхождения, рыба и рыбные субпродукты, экстракты растительных протеинов, злаковые, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3: 35 MЕ, E1 (железо): 3 мг, E2 (йод): 0,35 мг, E4 (медь) 2,8 мг, E5 (марганец) 0,9 мг, E6 (цинк ) 9 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 12%; сырой жир - 2,8%; сырая зола - 1,5%; сырая клетчатка - 0,9%; влажность - 79,5%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм ( в паучах)
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Indoor
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 33 г
|1 пауч + 43 г
|1 пауч + 52 г