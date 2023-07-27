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Instinctive Gravy

Instinctive Gravy

Влажный корм для кошек

Инстинктив соус. Полнорационный влажный корм для кошек в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Здоровье мочевыводелительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Поддержание оптимального веса

Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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