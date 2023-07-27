Instinctive Loaf
Влажный корм для кошек
Инстинктив лоуф. Полнорационный влажный корм (паштет) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Поддержание оптимального веса
Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.
Мясо и субпродукты животного происхождения, субпродукты растительного происхождения, злаки, минеральные вещества, экстракты растительных протеинов, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 130 МЕ; железо - 3 мг; йод - 0,28 мг; медь - 2,3 мг; марганец - 0,9 мг; цинк - 9,5 мг.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Влажный корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/4
|Влажный корм +сухой корм Royal Canin Indoor
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 33 г
|1 пауч + 43 г
|1 пауч + 52 г