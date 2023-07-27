Intense Beauty Gravy
влажный корм для котов
Интенс Бьюти Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти.
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Здоровье кожи и шерсти: омега-3 и -6
Помогает поддерживать красоту шерсти благодаря жирным кислотам омега-3 и омега-6.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Поддержание оптимального веса
Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, рыба и рыбные субпродукты, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 95 MЕ; E1 (железо) - 10 мг; E2 (йод) - 0,34 мг; E4 (медь) - 2,7 мг; E5 (марганец) - 3 мг; E6 (цинк) - 30 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 12%; сырой жир - 3,7%; сырая зола - 1,3%; сырая клетчатка - 1,1%; влажность - 78%; омега-3 жирные кислоты - 0,18%; омега-6 жирные кислоты - 1%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2 + 1/4
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canine Hair and Skin Care
|1 пауч + 22 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г