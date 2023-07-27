Intense Beauty Gravy

Intense Beauty Gravy

влажный корм для котов

Интенс Бьюти Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев для поддержания здоровья кожи и красоты шерсти.

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

Здоровье кожи и шерсти: омега-3 и -6

Помогает поддерживать красоту шерсти благодаря жирным кислотам омега-3 и омега-6.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Поддержание оптимального веса

Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году