Light Weight Care Jelly
влажный корм для котов
Лайт вейт кер. Полнорационный корм для взрослых кошек от 12 месяцев, рекомендованный для ограничения набора лишнего веса.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Доказанная эффективность
Более 90% кошек вес, которых немного превышала норму, кормили сухим рационом ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE. Они снизили вес за 8 недель *.
Доказанная эффективность 2
Формула содержит точный баланс витаминов и минералов для поддержания оптимального здоровья и самочуствия.
Адаптированное содержание белка
Адаптированное содержание белка помогает поддерживать мышечную массу для достижения оптимального веса. Обогащенный L-карнитином, участвующий в обмене жиров.
Поддержание оптимальной кондиции
Питание, которое утоляет голод за счет насыщенного вкуса, чтобы поддерживать вашу кошку в оптимальной кондиции.
Мясо и субпродукты животного происхождения, субпродукты растительного происхождения, зерновые, экстракты ростительных протеинов, минеральные вещества.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А – 21 000 MЕ, витамин D3 – 800 МЕ, железо (3b103) - 30 мг, йод (3b201, 3b202) – 3 мг; медь (3b405, 3b406) - 9 мг; марганец (3b502, 3b504) – 39 мг , цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 128 мг, селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,06 мг; L-карнитин - 200 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 36%; сырой жир - 10%; сырая зола - 7,5%; сырая клетчатка - 10,4%. ***Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.
|Вес взрослой кошки
|Пауч
|Паучи +крокеты
|4 кг
|3 + 1/2 пауч
|1 пауч+ 44г
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.