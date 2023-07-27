Light Weight Care Loaf

Light Weight Care Loaf

влажный корм для котов

Лайт Вейт Кер. Полнорационный корм для взрослых кошек от 12 месяцев, рекомендованный для ограничения набора лишнего веса.

Доступные размеры

12 x 85g

Доказанная эффективность

Более 90% кошек вес, которых немного превышала норму, кормили сухим рационом ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE. Они снизили вес за 8 недель *.

Доказанная эффективность 2

Формула содержит точный баланс витаминов и минералов для поддержания оптимального здоровья и самочуствия.

Адаптированное содержание белка

Адаптированное содержание белка помогает поддерживать мышечную массу для достижения оптимального веса. Обогащенный L-карнитином, участвующий в обмене жиров.

Поддержание оптимальной кондиции

Питание, которое утоляет голод за счет насыщенного вкуса, чтобы поддерживать вашу кошку в оптимальной кондиции.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году