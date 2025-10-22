LIGHT WEIGHT CARE in Gravy

ROYAL CANIN® Light Weight Care у соусі — це повнораціонний корм, спеціально розроблений для обмеження набору ваги та підтримання оптимальної маси тіла кота. Адаптований вміст білка допомагає підтримувати м’язову масу та оптимальну вагу. Корм збагачений L-карнітином — амінокислотою, що бере участь у метаболізмі жиру. Ефективність ROYAL CANIN® Light Weight Care підтверджена: за результатами дослідження понад 90% котів досягли зниження ваги вже через 8 тижнів годування цим раціоном (у поєднанні сухого та вологого корму). Якщо ви плануєте змішане годування, будь ласка, дотримуйтеся рекомендацій щодо годування на пакуванні, щоб ваш кіт отримував точну кількість як вологого, так і сухого корму для оптимального балансу поживних речовин.