Maine Coon
Влажный корм для кошек
Мейн Кун Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы мейн-кун в возрасте от 15 месяцев
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Здоровье костей и суставов
Из-за больших размеров и массивного телосложения кошки породы мейн-кун ее суставы подвергаются значительной нагрузке на протяжении всей жизни животного. Рацион помогает поддерживать здоровье костей и суставов представителей этой крупнейшей породы.
Концентрированная энергия
Формула с повышенным содержанием энергии.
Здоровье кожи и шерсти
Помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты протеинов растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, углеводы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 310 МЕ; железо - 11 мг; йод - 0,3 мг; медь - 2,6 мг; марганец - 3,4 мг; цинк - 34 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 10%; сырой жир - 4,3%; сырая зола - 1,4%; сырая клетчатка - 1,6%.
|Вес (кг)
|Пауч
|1 пауч +сухой корм (г)
|5
|2+3/4
|1+39
|6
|3+1/4
|1+47
|7
|3+1/2
|1+55
|8
|4
|1+67