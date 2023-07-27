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Maine Coon

Maine Coon

Влажный корм для кошек

Мейн Кун Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы мейн-кун в возрасте от 15 месяцев

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Здоровье костей и суставов

Из-за больших размеров и массивного телосложения кошки породы мейн-кун ее суставы подвергаются значительной нагрузке на протяжении всей жизни животного. Рацион помогает поддерживать здоровье костей и суставов представителей этой крупнейшей породы.

Концентрированная энергия

Формула с повышенным содержанием энергии.

Здоровье кожи и шерсти

Помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году