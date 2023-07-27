Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse

MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse

Влажный корм для кошек

Мазер & Бебикет. Полнорационный влажный корм для кошки в период беременности и лактации, а также для котят в возрасте от 1 до 4 месяцев

Доступные размеры

1 x 195g

Оптимальный старт для котят

Ультрамягкая текстура мусса для улучшения перехода на твердый корм.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.

Развитие мозга

Обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения котят.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году