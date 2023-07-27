Sterilised Loaf
Влажный корм для кошек
Доступные размеры
1 x 85g
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Поддержание оптимального веса
Помогает поддерживать оптимальный вес у стерилизованных котов.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Мясо и субпродукты животного происхождения, субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, злаковые, овощи.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин D3 – 170 MO; железо (3b103) – 4 мг; йод (3b202) – 0,41 мг; медь (3b405, 3b406) – 3,3 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1,3 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 13 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 0,2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин – 11%; сырая клетчатка – 1,2%; сырой жир – 2,5%; сырая зола – 1,9%; влажность – 81%.