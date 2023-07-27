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Sterilised Loaf

Sterilised Loaf

Влажный корм для кошек

Доступные размеры

1 x 85g

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Поддержание оптимального веса

Помогает поддерживать оптимальный вес у стерилизованных котов.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА