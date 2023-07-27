Gastrointestinal Kitten
сухой корм для котов
Гастроинтестинал Киттен Фелин. Полнорационный специальный корм для котов при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
400g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, в т.ч. пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Здоровый рост
Формула с высоким уровнем энергии и адаптированным содержанием нутриентов (включая протеин и кальций) для удовлетворения пищевых потребностей котят.
Легкое размачивание
Крокета легко размачивается, для облегчения потребления корма котятами с пониженным аппетитом. Помогает осуществить переход от молока к твердому корму.
|Котенок
|Вес во взрослом возрасте
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|Возраст котенка (в месяцах)
|грамм
|банки
|грамм
|банки
|грамм
|банки
|1
|24
|2/8
|27
|2/8
|34
|2/8
|2
|39
|3/8
|46
|3/8
|52
|4/8
|3
|50
|3/8
|58
|4/8
|67
|5/8
|4
|54
|4/8
|63
|4/8
|74
|5/8
|5
|55
|4/8
|65
|5/8
|77
|5/8
|6
|54
|4/8
|63
|4/8
|75
|5/8
|7
|51
|4/8
|61
|4/8
|72
|5/8
|8
|48
|3/8
|58
|4/8
|68
|5/8
|9
|45
|3/8
|55
|4/8
|64
|4/8
|10
|43
|3/8
|52
|4/8
|61
|4/8
|11
|41
|3/8
|50
|3/8
|58
|4/8
|12
|39
|3/8
|48
|3/8
|56
|4/8
|Лактирующая кошка
|Минимальная норма для беременных (3 неделя)
|Максимальная норма для беременных (9я неделя)
|Лактация
|Вес (кг)
|grams
|банки
|grams
|банки
|3
|52
|2/8
|80
|3/8
|4
|63
|2/8
|98
|3/8
|без ограничений
|5
|74
|2/8
|115
|4/8
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 gr
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Kitten – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для котят в период отлучения и для взрослого возраста (и для беременных/лактирующих кошек) в случаях: Острая и хроническая диарея (в т.ч. диарея во время отлучения); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств.