Gastrointestinal Kitten

Gastrointestinal Kitten

сухой корм для котов

Гастроинтестинал Киттен Фелин. Полнорационный специальный корм для котов при расстройствах пищеварения

Доступные размеры

400g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, в т.ч. пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Здоровый рост

Формула с высоким уровнем энергии и адаптированным содержанием нутриентов (включая протеин и кальций) для удовлетворения пищевых потребностей котят.

Легкое размачивание

Крокета легко размачивается, для облегчения потребления корма котятами с пониженным аппетитом. Помогает осуществить переход от молока к твердому корму.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 400 grCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Kitten – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для котят в период отлучения и для взрослого возраста (и для беременных/лактирующих кошек) в случаях: Острая и хроническая диарея (в т.ч. диарея во время отлучения); Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году