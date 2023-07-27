SKIN & COAT
Сухой корм для кошек
Сухой корм ROYAL CANIN® СКИН ЭНД КОАТ — полнорационный диетический корм для кошек, предназначенный для поддержания функции кожи при дерматозах и чрезмерном выпадении шерсти.
Доступные размеры
400 g
3.5 kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
ПОКАЗАНИЯ - Атопический дерматит кошек (FAD) - Поддержание функции кожи при дерматитах* , таких как: - Аллергический блошиный дерматит - Инфекции кожи или эктопаразиты * В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) при необходимости. Подходит также для стерилизованных/кастрированных кошек с чувствительной кожей, в возрасте от 6-ти месяцев до 7-ми лет. Высокий уровень линолевой кислоты (ЛК) и общее содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Рекомендации: перед использованием корма рекомендована консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма СКИН ЭНД КОАТ: первичный курс до 2 месяцев.
Барьерная функция кожи
Разработан для поддержания естественного защитного барьера и хорошего здоровья кожи
Здоровье кожи и качество шерсти
Содержит важные нутриенты, в том числе ЭПК и ДГК, для поддержания защитного барьера кожи и улучшения блеска шерсти кошек с чувствительной кожей.
Мышечная масса тела
Диета с высоким содержанием белка помогает поддерживать мышечную массу тела.