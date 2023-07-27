SKIN & COAT

ПОКАЗАНИЯ - Атопический дерматит кошек (FAD) - Поддержание функции кожи при дерматитах* , таких как: - Аллергический блошиный дерматит - Инфекции кожи или эктопаразиты * В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) при необходимости. Подходит также для стерилизованных/кастрированных кошек с чувствительной кожей, в возрасте от 6-ти месяцев до 7-ми лет. Высокий уровень линолевой кислоты (ЛК) и общее содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Рекомендации: перед использованием корма рекомендована консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма СКИН ЭНД КОАТ: первичный курс до 2 месяцев.