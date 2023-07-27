Skin & Coat

Рекомендовано для стерилизованных/кастрированных кошек с чувствительной кожей, в возрасте от 6-ти месяцев до 7 лет - Атопический дерматит кошек (FAD) - Поддержание функции кожи при дерматитах*, таких как: - аллергический блошиный дерматит - инфекции кожи или эктопаразиты *В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) при необходимости Высокий уровень линолевой кислоты (ЛК) и общее содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Рекомендации Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Начальный курс корма: до 2 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.