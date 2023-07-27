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Skin & Coat

Skin & Coat

Влажный корм для кошек

СКИН ЭНД КОАТ (тонкие ломтики в соусе) — полнорационный диетический корм для кошек, предназначенный для поддержания функции кожи при дерматозах и чрезмерном выпадении шерсти.

Доступные размеры

12 x 85 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Рекомендовано для стерилизованных/кастрированных кошек с чувствительной кожей, в возрасте от 6-ти месяцев до 7 лет - Атопический дерматит кошек (FAD) - Поддержание функции кожи при дерматитах*, таких как: - аллергический блошиный дерматит - инфекции кожи или эктопаразиты *В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) при необходимости Высокий уровень линолевой кислоты (ЛК) и общее содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Рекомендации Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Начальный курс корма: до 2 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Барьерная функция кожи

Разработан для поддержания естественного защитного барьера и хорошего здоровья кожи.

Здоровье кожи и качество шерсти

Содержит важные нутриенты, в том числе ЭПК и ДГК, для поддержания защитного барьера кожи и улучшения блеска шерсти кошек с чувствительной кожей.

Комплекст антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергического действия помогает нейтрализовать свободные радикалы.

С/O индекс

Рацион разработан для поддержания здоровья мочевыделительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ