Skin & Coat
Влажный корм для кошек
СКИН ЭНД КОАТ (тонкие ломтики в соусе) — полнорационный диетический корм для кошек, предназначенный для поддержания функции кожи при дерматозах и чрезмерном выпадении шерсти.
Доступные размеры
12 x 85 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Рекомендовано для стерилизованных/кастрированных кошек с чувствительной кожей, в возрасте от 6-ти месяцев до 7 лет - Атопический дерматит кошек (FAD) - Поддержание функции кожи при дерматитах*, таких как: - аллергический блошиный дерматит - инфекции кожи или эктопаразиты *В сочетании с медикаментозным лечением (таким как противопаразитарные препараты или антибиотики) при необходимости Высокий уровень линолевой кислоты (ЛК) и общее содержание эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Рекомендации Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Начальный курс корма: до 2 месяцев. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Барьерная функция кожи
Разработан для поддержания естественного защитного барьера и хорошего здоровья кожи.
Здоровье кожи и качество шерсти
Содержит важные нутриенты, в том числе ЭПК и ДГК, для поддержания защитного барьера кожи и улучшения блеска шерсти кошек с чувствительной кожей.
Комплекст антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергического действия помогает нейтрализовать свободные радикалы.
С/O индекс
Рацион разработан для поддержания здоровья мочевыделительной системы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Паучи
|Нормальный вес (г)
|Паучи
|Изыточный вес (г)
|Паучи
|2
|155
|2
|130
|1+1/2
|105
|1
|2,5
|180
|2
|150
|2
|120
|1+1/2
|3
|205
|2+1/2
|170
|2
|135
|1+1/2
|3,5
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|4
|255
|3
|210
|2+1/2
|170
|2
|4,5
|275
|3
|230
|2+1/2
|185
|2
|5
|295
|3+1/2
|245
|3
|200
|2+1/2
|5,5
|315
|3+1/2
|265
|3
|210
|2+1/2
|6
|335
|44
|280
|3+1/2
|225
|2+1/2
|6,5
|355
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|7,5
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8
|415
|5
|345
|4
|275
|3
|8,5
|430
|5
|360
|4
|290
|3+1/2
|9
|450
|5+1/2
|375
|4+1/2
|300
|3+1/2
|9,5
|470
|5+1/2
|390
|4+1/2
|310
|3+1/2
|10
|485
|5+1/2
|405
|5
|325
|4