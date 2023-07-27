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Urinary S/O Moderate Calorie

Urinary S/O Moderate Calorie

Сухой корм для кошек

ROYAL CANIN® URINARY S/O - полнорационный диетический корм для кошек, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи и низкому содержанию магния.

Доступные размеры

400 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

URINARY S/O - полнорационный диетический корм для кошек, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи и низкому содержанию магния. Показания • Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидива • Камни оксалата кальция: предупреждение рецидива Противопоказания • Хроническая болезнь почек (ХБН) • Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия) • Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи • Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед началом потребления следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. С целью растворения струвитных камней диетический рацион Urinary S/O Moderate Calorie назначают для применения в течение 5-12 недель. В случае инфицирования мочевыводящих путей срок назначения Urinary S/O Moderate Calorie в комплексе с антибиотиком должен составить не менее одного месяца после получения отрицательных результатов бактериологического анализа мочи. Помните, что животному нужно обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед назначением пожилым животным корма Urinary S/O Moderate Calorie необходимо убедиться в нормальном функционировании почек.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Растворение струвитных камней

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Умеренное содержание калорий

Умеренное содержание калорий способствует поддержанию оптимального веса.

Разбавление мочи

Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ