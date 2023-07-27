Urinary S/O Moderate Calorie
Сухой корм для кошек
ROYAL CANIN® URINARY S/O - полнорационный диетический корм для кошек, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи и низкому содержанию магния.
Доступные размеры
400 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
URINARY S/O - полнорационный диетический корм для кошек, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи и низкому содержанию магния. Показания • Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидива • Камни оксалата кальция: предупреждение рецидива Противопоказания • Хроническая болезнь почек (ХБН) • Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия) • Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи • Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед началом потребления следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. С целью растворения струвитных камней диетический рацион Urinary S/O Moderate Calorie назначают для применения в течение 5-12 недель. В случае инфицирования мочевыводящих путей срок назначения Urinary S/O Moderate Calorie в комплексе с антибиотиком должен составить не менее одного месяца после получения отрицательных результатов бактериологического анализа мочи. Помните, что животному нужно обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед назначением пожилым животным корма Urinary S/O Moderate Calorie необходимо убедиться в нормальном функционировании почек.
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Умеренное содержание калорий
Умеренное содержание калорий способствует поддержанию оптимального веса.
Разбавление мочи
Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
|Вес
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|36
|3/8
|29
|3/8
|2.5
|42
|4/8
|34
|3/8
|3
|48
|5/8
|39
|4/8
|3.5
|54
|5/8
|43
|4/8
|4
|59
|6/8
|47
|4/8
|4.5
|64
|6/8
|51
|5/8
|5
|69
|7/8
|55
|5/8
|5.5
|74
|7/8
|59
|6/8
|6
|79
|1
|63
|6/8
|6.5
|84
|1
|67
|6/8
|7
|88
|1
|70
|7/8
|7.5
|92
|1 + 1/8
|74
|7/8
|8
|97
|1 + 1/8
|77
|7/8
|8.5
|101
|1 + 2/8
|81
|1
|9
|105
|1 + 2/8
|84
|1
|9.5
|109
|1 + 2/8
|87
|1
|10
|113
|1 + 3/8
|91
|1 + 1/8
|м.с - мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|+ URINARY S/O MODERATE CALORIE WET
|Вес
|Пауч
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|18
|2/8
|10
|1/8
|3
|1+
|31
|3/8
|19
|2/8
|4
|1+
|43
|4/8
|28
|3/8
|5
|1+
|55
|5/8
|36
|3/8
|6
|1+
|65
|6/8
|44
|4/8
|7
|1+
|76
|7/8
|51
|5/8
|8
|1+
|86
|1
|58
|6/8
|9
|1+
|95
|1 + 1/8
|65
|6/8
|10
|1+
|105
|1 + 2/8
|72
|7/8