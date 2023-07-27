Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Urinary S/O Moderate Calorie

Urinary S/O Moderate Calorie

Влажный корм для кошек

URINARY S/O Moderate Calorie– це повнораціонний дієтичний корм для котів, призначенний для розчинення та зменшення рецедиву утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі aбо створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі.

Доступные размеры

12 x 85 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидива Камни оксалата кальция: предупреждение рецидива Идиопатический цистит у котов (ИЦК) Противопоказания Хроническая болезнь почек (ХБН) Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия) Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед началом потребления следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. С целью растворения струвитных камней диетический рацион Urinary S/O Moderate Calorie назначают для применения в течение 5-12 недель. В случае инфицирования мочевыводящих путей срок назначения Urinary S/O Moderate Calorie в комплексе с антибиотиком должен составить не менее одного месяца после получения отрицательных результатов бактериологического анализа мочи. Помните, что животному нужно обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед назначением пожилым животным корма Urinary S/O Moderate Calorie необходимо убедиться в нормальном функционировании почек.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ПРЕИМУЩЕСТВА

Разбавление мочи

Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.

Растворение струвитных камней

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция.RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи)

Умеренное содержание калорий

Умеренное содержание калорий способствует поддержанию оптимального веса.

С/О индекс

Рацион разработан для поддержания здоровья мочевыделительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ