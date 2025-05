Показания Струвитные камни: растворение и предупреждение рецидива Камни оксалата кальция: предупреждение рецидива Идиопатический цистит у котов (ИЦК) Противопоказания Хроническая болезнь почек (ХБН) Сердечно-сосудистые заболевания (когда требуется ограничить потребления натрия) Одновременный прием лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед началом потребления следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. С целью растворения струвитных камней диетический рацион Urinary S/O Moderate Calorie назначают для применения в течение 5-12 недель. В случае инфицирования мочевыводящих путей срок назначения Urinary S/O Moderate Calorie в комплексе с антибиотиком должен составить не менее одного месяца после получения отрицательных результатов бактериологического анализа мочи. Помните, что животному нужно обеспечить постоянный доступ к питьевой воде. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед назначением пожилым животным корма Urinary S/O Moderate Calorie необходимо убедиться в нормальном функционировании почек.