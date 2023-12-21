Мы работаем ради здоровья кошек и собак, применяя индивидуальный подход к питанию и используя инновационные технологии.Подробнее
Узнайте больше про наши рационы
Не знаете, какая диета подойдет вашему коту или собаке?
Откройте для себя здоровое питание для вашего питомца всего за несколько кликов.
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Каждая порода уникальна, как и их потребности в здоровье. Получите советы и информацию о некоторых породах и сбалансированном питании для них.
Здоровье - наша страсть
С 1968 года компания Royal Canin работает над тем, чтобы сделать питание главным средством для поддержания здоровья кошек и собак. Это наш способ сделать мир для домашних животных лучше.