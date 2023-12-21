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Мы работаем ради здоровья кошек и собак, применяя индивидуальный подход к питанию и используя инновационные технологии.

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black and white maine coon
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Ветеринарные диеты помогают поддерживать здоровье кошек, у которых были выявлены проблемы со здоровьем.

КошкиСобаки

Узнайте больше про наши рационы

Dog packages

Рационы для собак

Cat packages

Рационы для котов

Puppy packages

Рационы для щенков

Kitten packages

Рационы для котят

royal canin packaging

Не знаете, какая диета подойдет вашему коту или собаке? 

Откройте для себя здоровое питание для вашего питомца всего за несколько кликов.
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playful kitten and puppy

Здоровье - основа жизни

Первый год жизни очень важен для здорового развития щенков и котят.
От питания на этом этапе зависит состояние их здоровье в течение всей жизни

КотенокЩенок
cat and dog breeds

Узнайте больше про породы

Каждая порода уникальна, как и их потребности в здоровье. Получите советы и информацию о некоторых породах и сбалансированном питании для них.
Породы кошекПороды собак
royal canin history

Здоровье - наша страсть

С 1968 года компания Royal Canin работает над тем, чтобы сделать питание главным средством для поддержания здоровья кошек и собак. Это наш способ сделать мир для домашних животных лучше.
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