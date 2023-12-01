Как хранить собачий корм: условия хранения

Как хранить корм для собак

Хранение сухого корма

Как хранить собачий корм, чтобы он не испортился и не стал причиной неприятностей со здоровьем у вашего питомца? Важно соблюдать рекомендации производителя и знать несколько полезных секретов о хранении пищи.Считается, что собаки не так привередливы в еде, как кошки. Но их пищеварительная система все равно не способна предотвратить пищевое отравление. Поэтому любой корм, сухой или влажный, нужно хранить соответственно, соблюдая простые правила.Главная задача при хранении сухого рациона (особенно большой упаковки, рассчитанной на более длительное использование) – не допустить попадания влаги, проникновения насекомых, грызунов и пылевых клещей.Пакет с кормом необходимо держать плотно закрытым в темном прохладном месте. Иначе в него могут проникнуть насекомые и в благоприятных условиях начнут откладывать яйца. Пылевой клещ появляется в том случае, если продукт плохо закрыт, а также если в пищу попала влага и появились благоприятные условия для его развития. Повышенная влажность также провоцирует образование плесени или развитие бактерий.

Чтобы избежать порчи корма, достаточно соблюдать несколько правил по его правильному хранению:

- отдайте предпочтение рационам, расфасованным в упаковки оптимального размера. Ведь, например, упаковка 10кг будет очень большой для одного питомца и потребует длительного хранения.

- ханите уже открытую пачку в металлическом или пластиковом контейнере с плотно закрытой крышкой.

- для хранения выбирайте хорошо вентилируемое, прохладное и темное место.

- открытую пачку сухого корма рекомендовано хранить не больше месяца. Чем дольше упаковка стоит открытой, тем больше вероятность того, что она может испортиться.

- купили сразу несколько пачек? Не ставьте их на пол, выберите для хранения полку или ящик. И внимательно следите за сроком годности продукта.

Хранение влажного корма

Влажный рацион имеет более длительный период хранения, чем сухой. Но все меняется, как только вы открываете очередную металлическую баночку или пауч.





Как хранить влажный корм для собак:

вскрытую порцию держите в холодильнике не более 24-48 часов. Обязательно в герметичной чистой таре из пластика или стекла.

после каждого кормления тщательно мойте миску животного. В остатках еды могут быстро появляться патогенные бактерии.



Когда вы пересыпаете влажный или сухой корм в другую емкость, не выбрасывайте этикетку. Она поможет вам контролировать сроки годности рациона. Также этикетка или упаковка будет необходима, если у вас возникнут вопросы о качестве корма и вы захотите обратиться к производителю.