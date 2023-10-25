Собаки крупных размеров: как сохранять подвижность?

Как сохранить подвижность собак крупных размеров в любом возрасте?

Представители крупных пород (собаки весом в пределах 26-44 кг) развиваются иначе, чем собаки меньшего размера. Тяжелый скелет дает дополнительную нагрузку на суставы.

Процесс ухода за крупными животными направлен на поддержание активного образа жизни вплоть до преклонного возраста. Ключ к здоровью – качественное и сбалансированное питание. Рацион молодых животных должен включать комплекс полезных добавок, помогающих укреплять суставы и костяк. Для возрастных питомцев качественная минеральная поддержка способствует снижению вероятности развития заболеваний костей и суставов. Гамма кормов ROYAL CANIN® Maxi ориентирована на собак крупных пород – формулы разработаны с учетом основных потребностей таких животных.

Подвижность собак крупных пород во многом зависит от массы их тела. Поэтому нужно тщательно контролировать вес питомца. Особенно это касается этапа активного роста костной и мышечной ткани. Обычно это период с рождения щенка и до 1-1,5 года в зависимости от породы.

До тех пор, пока организм животного не сформируется окончательно, важно избегать повышенной физической активности, чтобы не увеличивать нагрузку на суставы. Исключите бег питомца за велосипедом, кидание мяча на дальнее расстояние и другие подобные занятия. Также желательно иметь дома нескользящую напольную поверхность, чтобы лапы собаки не разъезжались и ей не приходилось постоянно держать равновесие. Для этого можно постелить коврик или приобрести специальное покрытие (складывается, как пазл).

Взрослые особи тоже нуждаются в регулярном контроле показателей веса. С целью сохранения здоровья опорно-двигательного аппарата откажитесь от изнурительных тренировок – не заставляйте животное бегать на большие расстояния. Выгуливать собаку лучше шагом, изредка переходя на небыстрый бег трусцой по мягкой поверхности.

Если у вас питомец преклонного возраста, не переутомляйте его во время прогулок, давайте время для отдыха. Исключите крутые подъемы и спуски, а также места с большим количеством лестниц. Сбалансированный рацион поможет поддерживать работу опорно-двигательного аппарата и сохранять подвижность суставов. О необходимости приема дополнительных добавок стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом. Он может назначить препарат и дозировку с учетом веса и возрастных особенностей организма вашего питомца.