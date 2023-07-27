Beagle Adult
сухой корм для собак
Бигль Эдалт. Полнорационный корм для взрослых собак породы бигль в возрасте от 12 месяцев
Доступные размеры
3kg
Оптимальный вес
Бигль имеет склонность к набору избыточного веса. Формула диеты помогает поддерживать оптимальный вес бигля благодаря адаптированному содержанию калорий.
Контроль потребления корма
Эксклюзивная форма крокеты помогает снизить скорость потребления корма и стимулировать собак породы Бигль к разгрызанию. Рацион также содержит комбинацию различных типов клетчатки.
Поддержание здоровья костей и суставов
Формула рациона помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ЭПК і ДГК)
Эксклюзивный дизайн крокеты
Текстура и формула крокеты адаптированы для собак породы бигль.
Дегидратированные протеины мяса птицы, риса, пшеницы, гидролизованных белков животного происхождения, животных жиров, кукурузного глютена, растительного волокна, изолята растительного белка*, мякоть, рыбный жир, минералы, минералы, дрожжи и их растение. , фруктолиолиооолиосахариды, дрожжевой гидролизат (источник маннуолигосахаридов), огурцовое масло, гидролизат ракообразных (источник глюкозамина), внешний чернобиловый экстракт (источник лютеина), хрящ. *L.I.P. (Lip) - Белки, отобранные по принципу высокой усвояемости
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А - 28 500 месяц; Витамин D3 - 800 мес; E1 (Zolis) - 41 мг; E2 (йод) - 4,1 мг; E4 (середина) - 13 мг; E5 (марганец) - 53 мг; E6 (цинк) - 135 мг; E8 (селен) - 0,09 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолы) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 3 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 12 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-