Beagle Adult

Beagle Adult

сухой корм для собак

Бигль Эдалт. Полнорационный корм для взрослых собак породы бигль в возрасте от 12 месяцев

Доступные размеры

3kg

Оптимальный вес

Бигль имеет склонность к набору избыточного веса. Формула диеты помогает поддерживать оптимальный вес бигля благодаря адаптированному содержанию калорий.

Контроль потребления корма

Эксклюзивная форма крокеты помогает снизить скорость потребления корма и стимулировать собак породы Бигль к разгрызанию. Рацион также содержит комбинацию различных типов клетчатки.

Поддержание здоровья костей и суставов

Формула рациона помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ЭПК і ДГК)

Эксклюзивный дизайн крокеты

Текстура и формула крокеты адаптированы для собак породы бигль.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 3 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 12 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году