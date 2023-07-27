Boxer Adult
сухой корм для собак
Боксер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы боксер в возрасте от 15 месяцев.
Доступные размеры
12kg
Оптимальная мышечная масса
BOXER ADULT способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию белка (26%).
Здоровье сердца
Рацион содержит специфические нутриенты, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином и ЭПК + ДГК.
Комплекс антиоксидантов
Формула содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов
Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы боксер и стимулирования его к разгрызанию.
Рис, животные жиры, дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, изолят протеинов растительного происхождения*, дегидратированные протеины свинины, гидролизат белков животного происхождения , растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, кокосовое масло, дегидратированные томаты, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 27 500 ME; витамин D3 - 700 ME; Е1 (железо) - 51 мг; Е2 (йод) – 5,1 мг; Е4 (медь) – 15 мг; Е5 (марганец) - 66 мг; Е6 (цинк) - 141 мг; Е8 (сeлeн) - 0,11 мг; L-карнитин – 830 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты.антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 26%; сырой жир - 20%; сырая зола – 6%; сырая клетчатка – 2,5%; на 1 кг: таурин – 2,3 г; ЭПК и ДГК – 3,4 г.
*L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Низкая актиность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|24 кг
|256 г (3)
|336 г (3+7/8)
|390 г (4+4/8)
|26 кг
|271 г (3+1/8)
|357 г (4+1/8)
|414 г (4+6/8)
|28 кг
|287 г (3+3/8)
|378 г (4+3/8)
|438 г (5+1/8)
|30 кг
|302 г (3+4/8)
|398 г (4+5/8)
|461 г (5+3/8)
|32 кг
|317 г (3+5/8)
|417 г (4+7/8)
|484 г (5+5/8)
|34 кг
|332 г (3+7/8)
|437 г (5)
|507 г (5+7/8)
|36 кг
|346 г (4)
|456 г (5+2/8)
|529 г (6+1/8)
|38 кг
|360 г (4+1/8)
|475 г (5+4/8)
|551 г (6+3/8)
|-
|-
|-
|мерный стакан 240 мл - 86 г
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 3 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 12 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-