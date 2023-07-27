Boxer Adult

Boxer Adult

сухой корм для собак

Боксер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы боксер в возрасте от 15 месяцев.

Доступные размеры

12kg

Оптимальная мышечная масса

BOXER ADULT способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию белка (26%).

Здоровье сердца

Рацион содержит специфические нутриенты, которые помогают поддерживать сердечную функцию. Рацион обогащен таурином и ЭПК + ДГК.

Комплекс антиоксидантов

Формула содержит комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов

Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы боксер и стимулирования его к разгрызанию.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 3 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 12 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году