Bulldog Puppy
Сухой корм для собак
Бульдог Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы английский бульдог до 12 месяцев.
Доступные размеры
12kg
Поддержанием иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион BULLDOG PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровье пищеварительной системы
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Здоровье костей и суставов
Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.
Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов
Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы английский бульдог и стимулирования его к разгрызанию.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 18 кг
|Вес взрослой собаки 24 кг
|Вес взрослой собаки 30 кг
|2 месяца
|231 г (2+4/8)
|257 г (2+6/8)
|272 г (2+7/8)
|3 месяца
|276 г (3)
|315 г (3+3/8)
|341 г (3+5/8)
|4 месяца
|297 г (3+1/8)
|341 г (3+5/8)
|371 г (4)
|5 месяцев
|304 г (3+2/8)
|361 г (3+7/8)
|410 г (4+3/8)
|6 месяцев
|304 г (3+2/8)
|378 г (4)
|447 г (4+6/8)
|7 месяцев
|283 г (3)
|375 г (4)
|447 г (4+6/8)
|9 месяцев
|240 г (2+5/8)
|305 г (3+2/8)
|387 г (4+1/8)
|11 месяцев
|216 г (2+7/8)
|270 г (2+7/8)
|320 г (3+3/8)
|12 месяцев
|215 г (2+2/8)
|269 г (2+7/8)
|318 г (3+3/8)
|13 месяцев
|Bulldog Adult
|Bulldog Adult
|Bulldog Adult
|мерный стакан 240 мл - 93 г