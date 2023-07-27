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Bulldog Puppy

Bulldog Puppy

Сухой корм для собак

Бульдог Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы английский бульдог до 12 месяцев.

Доступные размеры

12kg

Поддержанием иммунной системы

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион BULLDOG PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровье пищеварительной системы

Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Здоровье костей и суставов

Эта особая формула помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальный вес. Рацион обогащен ЭПК и ДГК.

Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов

Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы английский бульдог и стимулирования его к разгрызанию.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году