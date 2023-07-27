Chihuahua
Влажный корм для собак
Чихуахуа Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти.
Здоровое пищеварение
Рацион помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Высокая вкусовая привлекательность
Помогает удовлетворить аппетит чихуахуа.
Адаптированная текстура
Адаптированная текстура.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Мясо и субпродукты животного происхождения, субпродукты растительного происхождения, злаки, масла и жиры, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 200 ME; железо - 8 мг; йод - 0,2 мг; медь- 1,9 мг; марганец - 2,6 мг; цинк - 26 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8,5%; сырой жир - 5,6%; сырая зола - 2,1%; сырая клетчатка - 1,4%; влажность - 79%.
|Вес взрослой собаки (кг)
|1
|2
|3
|пауч (1=85г)
|1+1/3
|2+1/3
|3
|пауч+ сухой корм Royal Canin Chihuahua adukt
|1/2 + 17 г
|1/2 + 37 г
|1/2 + 54 г