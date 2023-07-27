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Chihuahua

Chihuahua

Влажный корм для собак

Чихуахуа Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Здоровье кожи и качество шерсти

Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти.

Здоровое пищеварение

Рацион помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Высокая вкусовая привлекательность

Помогает удовлетворить аппетит чихуахуа.

Адаптированная текстура

Адаптированная текстура.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА