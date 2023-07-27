Coat Care

Coat Care

влажный корм для собак

Ол Сайзес Коат Кер. Полнорационный влажный корм для собак разных размеров с тусклой и жесткой шерстью

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

Густая и шелковистая шерсть - следствие сбалансированного питания и признак здоровья вашей собаки

Позаботьтесь о красоте и здоровье шерсти изнутри благодаря специально подобраному рациону.

Поддержание качества и блеска шерсти

Точно сбалансированная формула рациона обеспечивает оптимальный состав питательных веществ для здорового роста и блеска шерсти.

Программа питания Canine Care Nutrition

Здоровое и сбалансированное питание, идеально сочетает в себе сухие и влажные рационы.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году