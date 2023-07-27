Coat Care
влажный корм для собак
Ол Сайзес Коат Кер. Полнорационный влажный корм для собак разных размеров с тусклой и жесткой шерстью
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Густая и шелковистая шерсть - следствие сбалансированного питания и признак здоровья вашей собаки
Позаботьтесь о красоте и здоровье шерсти изнутри благодаря специально подобраному рациону.
Поддержание качества и блеска шерсти
Точно сбалансированная формула рациона обеспечивает оптимальный состав питательных веществ для здорового роста и блеска шерсти.
Программа питания Canine Care Nutrition
Здоровое и сбалансированное питание, идеально сочетает в себе сухие и влажные рационы.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: Витамин D3: 190 МЕ, E1 (железо): 9 мг, E2 (йод) 0,3 мг, Е4 (медь): 2,1 мг, Е5 (марганец) 2,8 мг, Е6 (цинк ): 28 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8,5%; сырой жир - 6,5%; сырая зола - 1,8%; сырая клетчатка - 1,3%; влажность - 78,0%.
|Вес взрослой собаки
|Паучей
|2 кг
|2
|4 кг
|3+1/2
|10 кг
|7