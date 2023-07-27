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Cocker Adult

Cocker Adult

Сухой корм для собак

Кокер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы кокер-спаниель в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

3kg

Здоровье кожи и шерсти

Рацион COCKER ADULT помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Обогащен маслом огуречника.

Оптимальный вес

Рацион помогает поддерживать оптимальный вес кокер-спаниеля.

Здоровье сердца

Формула рациона способствует поддержанию здоровья сердечной мышцы.

Специально разработанная крокета

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году