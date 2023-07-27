Cocker Adult
Сухой корм для собак
Кокер Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы кокер-спаниель в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
3kg
Здоровье кожи и шерсти
Рацион COCKER ADULT помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи (ЭПК и ДГК, витамин А) и питать шерсть. Обогащен маслом огуречника.
Оптимальный вес
Рацион помогает поддерживать оптимальный вес кокер-спаниеля.
Здоровье сердца
Формула рациона способствует поддержанию здоровья сердечной мышцы.
Специально разработанная крокета
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Рис, кукуруза, дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, изолят протеинов растительного происхождения*, рыбий жир, минеральные вещества, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), масло огуречника (0,1 %), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 30 500 ME; витамин D3 - 800 ME; Е1 (железо) - 42 мг; Е2 (йод) - 4,2 мг; Е4 (медь) – 13 мг; Е5 (марганец) - 54 мг; Е6 (цинк) - 142 мг; Е8 (сeлeн) - 0,09 мг. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|10 кг
|138 г (1+5/8)
|160 г (1+7/8)
|11 кг
|148 г (1+6/8)
|172 г (2+1/8)
|12 кг
|158 г (1+7/8)
|183 г (2+2/8)
|14 кг
|178 г (2+ 1/8)
|206 г (2+4/8)
|16 кг
|196 г (2+3/8)
|227 г (2+6/8)
|мерный стакан 240 мл - 83г