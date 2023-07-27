Dachshund Puppy
Сухой корм для собак
Даксхунд Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы такса в возрасте от 2 до 10 месяцев.
Доступные размеры
1.5kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион DACHSHUND PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровье костей и суставов
Рацион DACHSHUND PUPPY способствует поддержанию здоровья костей и суставов щенка таксы благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эта эксклюзивная формула также помогает поддерживать оптимальный вес.
Здоровье пищеварительной системы
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Эта формула помогает уменьшить формирование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 3 кг
|Вес взрослой собаки 6 кг
|Вес взрослой собаки 10 кг
|2 месяца
|67 г (6/8)
|108 (1+2/8)
|153 г (1+6/8)
|3 месяца
|75 г (7/8)
|125 г (1+2/8)
|180 г (2+1/8)
|4 месяца
|79 г (7/8)
|131 г (1+4/8)
|191 г (2+2/8)
|5 месяцев
|79 г (7/8)
|132 г (1+4/8)
|195 г (2+2/8)
|6 месяцев
|71 г (7/8)
|131 г (1+4/8)
|194 г (2+2/8)
|7 месяцев
|64 г (6/8)
|118 г (1+3/8)
|175 (2)
|8 месяцев
|57 г (5/8)
|106 г (1+2/8)
|157 г (1+7/8)
|9 месяцев
|56 г (5/8)
|95 г (1+1/8)
|140 (1+5/8)
|10 месяцев
|56 г (5/8)
|140 г (1+5/8)
|139 г (1+5/8)
|11 месяцев
|мерний стакан 240 мл - 77 г