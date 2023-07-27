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Educ

Сухой корм для собак

Эдюк. Вознаграждение во время обучения и дрессировки. Для щенков в возрасте от 2 месяцев и взрослых собак.

Доступные размеры

50g

Низкая калорийность -3 ккал в крокете

Сочетает в себе низкое содержание калорий (меньше 3 ккал в одной крокете) с оптимальной вкусовой привлекательностью.

Комплекс витаминов

Обогащен витаминами Е и С – питательными веществами, которые помогают поддерживать надлежащее функционирование клеток.

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году