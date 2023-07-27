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Energy

Energy

Сухой корм для собак

Энерджи. Дополнительный корм (лакомство) для взрослых собак: умеренная или интенсивная активность.

Доступные размеры

50g

Заряд энергии

Имеет высокое содержание короткоцепочечных жирных кислот, которые способствуют быстрому высвобождению большого количества энергии для поддержания у собак активности и хороших рабочих характеристик.

Комплекс антиоксидантов

Содержит повышенный уровень антиоксидантов (витаминов Е и С, полифенолов), которые нейтрализуют свободные радикалы. Физические нагрузки стимулируют образование свободных радикалов, вызывающих оксидативный стресс в клетках.

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году