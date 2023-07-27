Energy
Сухой корм для собак
Энерджи. Дополнительный корм (лакомство) для взрослых собак: умеренная или интенсивная активность.
Доступные размеры
50g
Заряд энергии
Имеет высокое содержание короткоцепочечных жирных кислот, которые способствуют быстрому высвобождению большого количества энергии для поддержания у собак активности и хороших рабочих характеристик.
Комплекс антиоксидантов
Содержит повышенный уровень антиоксидантов (витаминов Е и С, полифенолов), которые нейтрализуют свободные радикалы. Физические нагрузки стимулируют образование свободных радикалов, вызывающих оксидативный стресс в клетках.
Рис, животные жиры, растительные масла, пшеничный глютен*, изолят растительных протеинов, дегидратированное мясо птицы, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов). *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 27%; сырой жир - 36%; сырая зола - 3,9%; сырая клетчатка - 2%; лютеин - 17 мг/кг; бета-каротин - 2,5 мг/кг.
|Умеренная активность
|Высокая активность
|Вес собаки
|Максимальное рекомендуемое количество упаковок (50 г)
|Максимальное рекомендуемое количество упаковок (50 г)
|менее 25 кг
|1
|2
|более 25 кг
|1
|3
|Желательно употреблять за 1 час до или во время физической нагрузки.
|-
|-
|Рекомендуется контролировать ежедневный рацион во избежание риска набора избыточного веса, негативно влияющего на здоровье собаки.
|-
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