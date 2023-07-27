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German Shepherd Puppy

German Shepherd Puppy

Сухой корм для собак

Джерман Шеперд Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы немецкая овчарка в возрасте до 15 месяцев

Доступные размеры

3kg

12kg

Поддержание иммунной системы

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион GERMAN SHEPHERD PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровое пищеварение

Эксклюзивная комбинация нутриентов помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы (L.I.P.*) и баланс кишечной флоры (ФОС, МОС), способствуя тем самым нормальной констистенции фекалий. Рацион учитывает чувствительность пищеварительной системы щенков породы немецкая овчарка. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Здоровье костей и суставов

Рацион GERMAN SHEPHERD PUPPY помогает поддерживать здоровье костей и суставов щенка немецкой овчарки, благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Формула помогает оптимальный вес.

Эксклюзивная крокета

Размер, форма и текстура крокет разработаны специально для челюстей щенков породы немецкая овчарка.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году