German Shepherd Puppy
Сухой корм для собак
Джерман Шеперд Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы немецкая овчарка в возрасте до 15 месяцев
Доступные размеры
3kg
12kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион GERMAN SHEPHERD PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровое пищеварение
Эксклюзивная комбинация нутриентов помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы (L.I.P.*) и баланс кишечной флоры (ФОС, МОС), способствуя тем самым нормальной констистенции фекалий. Рацион учитывает чувствительность пищеварительной системы щенков породы немецкая овчарка. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Здоровье костей и суставов
Рацион GERMAN SHEPHERD PUPPY помогает поддерживать здоровье костей и суставов щенка немецкой овчарки, благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Формула помогает оптимальный вес.
Эксклюзивная крокета
Размер, форма и текстура крокет разработаны специально для челюстей щенков породы немецкая овчарка.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышення активность
|2 месяца
|266 г (3+7/8)
|287 г (3+1/8)
|309 г (3+3/8)
|3 месяца
|328 г (3+5/8)
|367 г (4)
|405 г (4+4/8)
|4 месяца
|356 г (3+5/8)
|402 г (4+3/8)
|447 г (4+7/8)
|6 месяцев
|407 г (4+4/8)
|507 г (5+5/8)
|602 г (6+5/8)
|8 месяцев
|406 г (4+4/8)
|511 г (5+5/8)
|647 г (7+1/8)
|10 месяцев
|371 г (4+1/8)
|467 г (5+1/8)
|605 г (6+5/8)
|12 месяцев
|335 г (3+5/8)
|422 г (4+5/8)
|504 г (5+4/8)
|14 месяцев
|333 г (3+5/8)
|416 г (4+4/8)
|496 г (5+3/8)
|16 месяцев
|German Shepherd Adult
|German Shepherd Adult
|German Shepherd Adult
|мерний стакан 240 мл - 91 г