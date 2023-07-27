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Giant Starter

Giant Starter

Сухой корм для собак

Джаинт Стартер Мазер & Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев

Доступные размеры

1kg

4kg

15kg

Комплекс "Старт" Естественная защита - Здоровье пищеварительной системы

Результат непрерывных научных исследований от Royal Canin, КОМПЛЕКС "СТАРТ" - это эксклюзивная комбинация питательных веществ, присутствующих в материнском молоке, подкрепленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета щенка

Поддержание во время беременности/лактации

Питательный профиль, адаптированный к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации

Легкое размачивание

Крокеты легко размачиваются до кашеобразной консистенции и имеют высокую вкусовую привлекательность для суки и для щенят в период отъема.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году