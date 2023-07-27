Giant Starter
Сухой корм для собак
Джаинт Стартер Мазер & Бебидог. Полнорационный сухой корм для сук гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев
Доступные размеры
1kg
4kg
15kg
Комплекс "Старт" Естественная защита - Здоровье пищеварительной системы
Результат непрерывных научных исследований от Royal Canin, КОМПЛЕКС "СТАРТ" - это эксклюзивная комбинация питательных веществ, присутствующих в материнском молоке, подкрепленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета щенка
Поддержание во время беременности/лактации
Питательный профиль, адаптированный к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и во время лактации
Легкое размачивание
Крокеты легко размачиваются до кашеобразной консистенции и имеют высокую вкусовую привлекательность для суки и для щенят в период отъема.
|Вес взрослой собаки
|0-2 недели
|2 - 3 недели
|3-4 недели
|4-5 недель
|5-6 недель
|6-7 недель
|7-8 недель
|45 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|110 г (1+2/8)
|170 г (2)
|190 г (2+2/8)
|245 г (2+7/8)
|320 г (3+6/8)
|60 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|130 г (1+4/8)
|195 г (2+2/8)
|220 г (2+4/8)
|275 г (3+1/8)
|360 г (4+1/8)
|80 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|160 г (1+7/8)
|220 г (2+4/8)
|250 г (2+7/8)
|300 г (3+4/8)
|400 г (4+5/8)
|90 кг
|Babydog Milk
|50 г (5/8)
|200 г (2+3/8)
|240 г (2+6/8)
|280 г (3+2/8)
|400 г (4+5/8)
|480 г (5+4/8)
|100 кг
|Babydog Milk
|50 г (5/8)
|200 г (2+3/8)
|240 г (2+6/8)
|280 г (3+2/8)
|400 г (4+5/8)
|480 г (5+4/8)
|мерный стакан 240 мл- 86 г