Golden Retriever Puppy
сухой корм для собак
Голден Ретривер Паппи.Полнорационный сухой корм для щенков породы золотистый ретривер до 15 месяцев.
Доступные размеры
3kg
12kg
Поддержание иммунной системы
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион GOLDEN RETRIEVER PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровье кожи и шерсти
Эта формула помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи и красоту шерсти (ЭПК и ДГК). Обогащен маслом огуречника.
Здоровое пищеварение
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующий оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков породы золотистый ретривер.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 25 кг
|Вес взрослой собаки 30 кг
|Вес взрослой собаки 35 кг
|2 месяца
|215 г (2+2/8)
|225 г (2+3/8)
|235 г (2+4/8)
|3 месяца
|265 г (2+7/8)
|282 (3)
|300 г (3+2/8)
|4 месяца
|287 г (3+1/8)
|308 г (3+2/8)
|328 г (3+4/8)
|5 месяцев
|306 г (3+2/8)
|340 г (3+5/8)
|373 г (4)
|6 месяцев
|323 г (3+4/8)
|370 г (4)
|415 г (4+3/8)
|8 месяцев
|291 г (3+1/8)
|344 г (3+5/8)
|387 г (4+1/8)
|10 месяцев
|262 г (3+1/8)
|329 г (3+4/8)
|371 г (4)
|12 месяцев
|287 г (3+1/8)
|329 г (3+4/8)
|372 (4)
|16 месяцев
|Golden Retriever Adult
|Golden Retriever Adult
|Golden Retriever Adult
|мерний стакан 240 мл - 93 г