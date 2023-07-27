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Golden Retriever Puppy

Golden Retriever Puppy

сухой корм для собак

Голден Ретривер Паппи.Полнорационный сухой корм для щенков породы золотистый ретривер до 15 месяцев.

Доступные размеры

3kg

12kg

Поддержание иммунной системы

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион GOLDEN RETRIEVER PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровье кожи и шерсти

Эта формула помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), здоровье кожи и красоту шерсти (ЭПК и ДГК). Обогащен маслом огуречника.

Здоровое пищеварение

Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующий оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для щенков породы золотистый ретривер.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году